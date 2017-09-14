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10:53 (мск), источник: Новый Калининград

Ярошук разрешил Александре Бадаловой еще год жить в муниципальном жилье

Договор продлили в порядке исключения.

Администрация Калининграда разрешила матери-одиночке Александре Бадаловой и двум ее 12-летним дочерям еще год жить в однокомнатной муниципальной квартире маневренного фонда. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщила сама Бадалова.

«Меня пригласили на ул. Павлика Морозова, где отдел найма жилья, продлили договор. Но предупредили, что через год мне нужно будет решать жилищную проблему. Сказали, что рассчитывать могу на комнату в коммуналке. Правда, не сказали, каким образом это всё оформляется», — рассказала Бадалова.

Напомним, «Новый Калининград» в начале сентября написал о ситуации, в которой оказались Александра Бадалова и две её 12-летние дочери. Девять лет назад калининградские бизнесмены пообещали подарить семье квартиру в строящемся жилом комплексе. Однако обещание не было исполнено. Тогда же, девять лет назад, мэрия предоставила женщине квартиру в маневренном фонде. Каждый год договор социального найма продлялся в порядке исключения, но в этом году Бадаловой с детьми предложили съехать из муниципальной квартиры. При этом у женщины, имеющей инвалидность 2 группы, собственного жилья нет. И.о. главы комитета муниципального имущества Сергей Румянцев в ответе на запрос «Нового Калининграда» сообщил, что в вопрос продления срока найма жилого помещения маневренного фонда находился на рассмотрении главы Калининграда Александра Ярошука.

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