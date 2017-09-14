На тренировочные поля к ЧМ-2018 в Калининграде уложили 800 тонн натурального газона

Источник: Калининград.Ru

На тренировочных площадках «Мирный» и «Локомотив» к чемпионату мира по футболу уложили натуральный газон. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе городской администрации.

Игровые поля на обоих стадионах имеют площадь более 7,1 тысячи квадратных метров. В середине августа на тренировочные базы поступило оборудование, необходимое для системы орошения. Его монтаж и пусконаладочные работы завершились 22 августа. Затем из Польши привезли механизмы для укладки рулонных газонов.

Их заказывали на плантации «Чарноцын» фирмы Davar-sport также из соседней республики. Срезку и транспортировку газонов можно было осуществить только при температуре не более +25 градусов. Рулонную траву завезли в Калининград 29 августа — время перевозки составило не более 18 часов.

На стадионе «Мирный» работы завершили 3 сентября, а 5 и 10 числа зелёное покрытие уложили на «Локомотиве». Всего для тренировочных баз использовали 800 тонн натурального газона. Для транспортировки потребовалось 42 машины. Сейчас на площадках к ЧМ занимаются уходом за плантациями, чтобы сформировать корневую систему. Полностью работы завершатся осенью.

Генеральным подрядчиком на реконструкции обоих стадионов является ЗАО «СМУ-4 Строй». В июле возникло отставание от графика из-за сложностей с оформлением отчётной документации и с ввозом рулонного газона из Польши из-за санкций.