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10:43 (мск), источник: Калининград.Ru

На тренировочные поля к ЧМ-2018 в Калининграде уложили 800 тонн натурального газона

Полностью работы по реконструкции площадок закончатся осенью.

Источник: Калининград.Ru

На тренировочных площадках «Мирный» и «Локомотив» к чемпионату мира по футболу уложили натуральный газон. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе городской администрации.

Игровые поля на обоих стадионах имеют площадь более 7,1 тысячи квадратных метров. В середине августа на тренировочные базы поступило оборудование, необходимое для системы орошения. Его монтаж и пусконаладочные работы завершились 22 августа. Затем из Польши привезли механизмы для укладки рулонных газонов.

Их заказывали на плантации «Чарноцын» фирмы Davar-sport также из соседней республики. Срезку и транспортировку газонов можно было осуществить только при температуре не более +25 градусов. Рулонную траву завезли в Калининград 29 августа — время перевозки составило не более 18 часов.

На стадионе «Мирный» работы завершили 3 сентября, а 5 и 10 числа зелёное покрытие уложили на «Локомотиве». Всего для тренировочных баз использовали 800 тонн натурального газона. Для транспортировки потребовалось 42 машины. Сейчас на площадках к ЧМ занимаются уходом за плантациями, чтобы сформировать корневую систему. Полностью работы завершатся осенью.

Генеральным подрядчиком на реконструкции обоих стадионов является ЗАО «СМУ-4 Строй». В июле возникло отставание от графика из-за сложностей с оформлением отчётной документации и с ввозом рулонного газона из Польши из-за санкций.

Международная федерация футбола (FIFA) утвердила три тренировочные площадки в Калининграде, где пройдёт подготовка команд к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Участники турнира будут готовиться к матчам на стадионах «Локомотив», «Сельма» и «Мирный». В мае глава Калининграда Александр Ярошук сообщил, что реконструкцию стадионов «Локомотив» и «Мирный» внесли в красную зону. Отставание на двух объектах по документам составляет около месяца.

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