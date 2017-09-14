На тренировочные поля к ЧМ-2018 в Калининграде уложили 800 тонн натурального газона
Полностью работы по реконструкции площадок закончатся осенью.
Полностью работы по реконструкции площадок закончатся осенью.
На тренировочных площадках «Мирный» и «Локомотив» к чемпионату мира по футболу уложили натуральный газон. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
Игровые поля на обоих стадионах имеют площадь более 7,1 тысячи квадратных метров. В середине августа на тренировочные базы поступило оборудование, необходимое для системы орошения. Его монтаж и пусконаладочные работы завершились 22 августа. Затем из Польши привезли механизмы для укладки рулонных газонов.
Их заказывали на плантации «Чарноцын» фирмы
На стадионе «Мирный» работы завершили 3 сентября, а 5 и 10 числа зелёное покрытие уложили на «Локомотиве». Всего для тренировочных баз использовали 800 тонн натурального газона. Для транспортировки потребовалось 42 машины. Сейчас на площадках к ЧМ занимаются уходом за плантациями, чтобы сформировать корневую систему. Полностью работы завершатся осенью.
Генеральным подрядчиком на реконструкции обоих стадионов является ЗАО «СМУ-4 Строй». В июле возникло отставание от графика
Международная федерация футбола (FIFA) утвердила три тренировочные площадки в Калининграде, где пройдёт подготовка команд к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Участники турнира будут готовиться к матчам на стадионах «Локомотив», «Сельма» и «Мирный». В мае глава Калининграда Александр Ярошук сообщил, что реконструкцию стадионов «Локомотив» и «Мирный» внесли в красную зону. Отставание на двух объектах по документам составляет около месяца.