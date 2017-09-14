На КАД полностью закрыли еще один съезд
Ограничения продлятся до 17 сентября.
Ограничения продлятся до 17 сентября.
На кольцевой в Северной столице полностью закрыли еще один съезд, сообщает
Водители не смогут воспользоваться этим участком КАД вплоть до 17 сентября. Там пройдут работы по ликвидации колейности.
Автомобилистов просят заранее планировать свои маршруты с учетом изменений.
Напомним, в настоящее время на КАД действуют и другие ограничения. Так, до 15 сентября закрыт съезд с внешнего кольца на Парашютную улицу, а участок внешнего кольца со 118-го по 120-й километр сузили вдвое до 16 сентября.