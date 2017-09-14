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11:41 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

На КАД полностью закрыли еще один съезд

Ограничения продлятся до 17 сентября.

На кольцевой в Северной столице полностью закрыли еще один съезд, сообщает пресс-служба Упрдор «Северо-Запад». Речь идет о съезде с Комендантского проспекта на 129-й километр внешнего кольца.

Водители не смогут воспользоваться этим участком КАД вплоть до 17 сентября. Там пройдут работы по ликвидации колейности.

Автомобилистов просят заранее планировать свои маршруты с учетом изменений.

Напомним, в настоящее время на КАД действуют и другие ограничения. Так, до 15 сентября закрыт съезд с внешнего кольца на Парашютную улицу, а участок внешнего кольца со 118-го по 120-й километр сузили вдвое до 16 сентября.

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