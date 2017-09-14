В Перми увеличилось количество точек по приобретению и пополнению льготных проездных
На сегодняшний день приобрести или пополнить льготный проездной пермяки могут в 12 пунктах в каждом районе города.
На сегодняшний день приобрести или пополнить льготный проездной пермяки могут в 12 пунктах в каждом районе города.
«В прошлом месяце пермяки столкнулись с очередями при пополнении льготного проездного. С того момента уже открылось много новых точек, и к концу сентября в сети “Центральная касса” их количество увеличится. Избежать потери времени поможет выбор свободного пункта. На сайте Городского управления транспорта можно проверить, есть ли очередь в конкретной точке продаж», рассказала директор сети пунктов по приему платежей «Центральная касса» Лилия Алёшина.
Новые пункты продаж льготных проездных: