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11:48 (мск), источник: NewsKo

В Перми увеличилось количество точек по приобретению и пополнению льготных проездных

На сегодняшний день приобрести или пополнить льготный проездной пермяки могут в 12 пунктах в каждом районе города.

«В прошлом месяце пермяки столкнулись с очередями при пополнении льготного проездного. С того момента уже открылось много новых точек, и к концу сентября в сети “Центральная касса” их количество увеличится. Избежать потери времени поможет выбор свободного пункта. На сайте Городского управления транспорта можно проверить, есть ли очередь в конкретной точке продаж», рассказала директор сети пунктов по приему платежей «Центральная касса» Лилия Алёшина.

Новые пункты продаж льготных проездных:

  • Комсомольский проспект, 86.
  • Шоссе Космонавтов, 49.
  • ул. Братская, 10.
  • ул. Чердынская, 28.
  • ул. Краснополянская, 3 В.
  • ул. Краснофлотская, 28.
  • ул. Беляева, 49А.
  • ул. Мира, 41/1.
  • ул. Лебедева, 13.
  • ул. Куфонина, 20.
  • ул. 1-ая Колхозная, 2.
  • ул. В. Каменского, 4Б.
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