В Перми увеличилось количество точек по приобретению и пополнению льготных проездных

«В прошлом месяце пермяки столкнулись с очередями при пополнении льготного проездного. С того момента уже открылось много новых точек, и к концу сентября в сети “Центральная касса” их количество увеличится. Избежать потери времени поможет выбор свободного пункта. На сайте Городского управления транспорта можно проверить, есть ли очередь в конкретной точке продаж», рассказала директор сети пунктов по приему платежей «Центральная касса» Лилия Алёшина.