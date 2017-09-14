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11:38 (мск), источник: ИА Башинформ

70 китайских студентов проходят стажировку в вузах Башкирии

УФА, 14 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Более 70 китайских студентов проходят стажировку в вузах Башкирии в рамках проекта «Волга-Янцзы».

Источник: Башинформ

Обучение проходит в рамках соглашения по обмену студентами, аспирантами и докторантами между Башкирским государственным университетом и пятью вузами Верхнего, Среднего течения реки Янцзы КНР, сообщили в пресс-службе главного федерального инспектора.

Согласно договору, в нынешнем году в Наньчанском университете, Восточно-китайском транспортном университете, Центрально-южным университете лесного хозяйства и технологий, Аньхойском государственном университете и Сычуанском университете пройдут стажировки более 30 студентов БашГу, обучающиеся по разным направлениям. В то же время возможность пройти стажировку в Башкирском государтственном университете получат около 70 студентов вышеуказанных учебных заведений. Кроме того, вузы будут осуществлять обмен преподавателями. Также достигнуты договоренности о прохождении краткосрочных практик студентов между Наньчанским университетом и Башкирским государственным медицинским университетом.

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