70 китайских студентов проходят стажировку в вузах Башкирии
УФА, 14 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Более 70 китайских студентов проходят стажировку в вузах Башкирии в рамках проекта «Волга-Янцзы».
УФА, 14 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Более 70 китайских студентов проходят стажировку в вузах Башкирии в рамках проекта «Волга-Янцзы».
Обучение проходит в рамках соглашения по обмену студентами, аспирантами и докторантами между Башкирским государственным университетом и пятью вузами Верхнего, Среднего течения реки Янцзы КНР, сообщили в
Согласно договору, в нынешнем году в Наньчанском университете,