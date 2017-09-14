70 китайских студентов проходят стажировку в вузах Башкирии

Согласно договору, в нынешнем году в Наньчанском университете, Восточно-китайском транспортном университете, Центрально-южным университете лесного хозяйства и технологий, Аньхойском государственном университете и Сычуанском университете пройдут стажировки более 30 студентов БашГу, обучающиеся по разным направлениям. В то же время возможность пройти стажировку в Башкирском государтственном университете получат около 70 студентов вышеуказанных учебных заведений. Кроме того, вузы будут осуществлять обмен преподавателями. Также достигнуты договоренности о прохождении краткосрочных практик студентов между Наньчанским университетом и Башкирским государственным медицинским университетом.