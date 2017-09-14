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12:11 (мск), источник: ТАСС

СМИ: умерла старейшая панда в мире

Панда-долгожительница по кличке Басы скончалась в возрасте 37 лет, что эквивалентно 100 годам человеческой жизни.

Источник: Reuters

ПЕКИН, 14 сентября. /ТАСС/. Самая старая в мире большая панда по кличке Басы скончалась на территории научно-исследовательского центра в городе Фучжоу (восточная провинция Фуцзянь) в возрасте 37 лет. Об этом в четверг сообщило агентство Синьхуа.

"Такой возраст эквивалентен 100 годам человеческой жизни", - отметили специалисты в беседе с журналистами.

По их словам, тело животного будет помещено в специальный музей, «построенный в честь увековечивания памяти самки бамбукового медведя, ставшей символом гармонии взаимоотношений между природой и человеком».

Как отмечают врачи, в течение нескольких месяцев перед кончиной панда-долгожительница страдала от тяжелых заболеваний, в частности — цирроза печени и почечной недостаточности.

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Впервые мир узнал о Басы в 1987 году, когда правительство КНР отправило ее в «командировку» через Тихий океан в зоопарк города Сан-Диего (штат Калифорния, США). Там панда проживала в течение полугода — за это время международные СМИ написали о ней более 20 тыс. материалов. Журналисты тогда наделили Басы множеством эпитетов, среди которых «неповторимая панда», «ангел дружбы», «посланница мира».

В дальнейшем она продолжила делать впечатляющую карьеру: в 1990 году Басы вместе с самцом Паньпанем — официальным талисманом пекинских Летних Азиатских игр 1990 года — принимала участие в серии праздничных мероприятий, проходивших в китайской столице.

Бамбуковые медведи — редчайшие животные. В природе, среди гор юго-западной провинции Сычуань их осталось немногим более полутора тысяч. Хотя опыты по разведению в питомнике млекопитающих с красивой черно-белой (или бело- коричневой) шкурой приносят некоторые результаты, решающего сдвига в увеличении их популяции добиться никак не удается. Большая панда не только один из символов КНР, ее изображение также можно увидеть на эмблеме Всемирного фонда дикой природы.

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