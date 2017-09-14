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11:51 (мск), источник: ТАСС

Система оповещения при паводках и ЧС на предприятиях заработала в Новосибирской области

В регионе в зону чрезвычайного оповещения попадают 167 тыс. жителей.

НОВОСИБИРСК, 14 сентября. /ТАСС/. Новая комплексная система экстренного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях (КСЭОН) внедрена в промышленную эксплуатацию в Новосибирской области. Она отслеживает состояние безопасности химически опасных объектов и гидротехнических сооружений, сообщила в четверг пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области.

«Губернатор Владимир Городецкий подписал распоряжение правительства Новосибирской области о вводе в промышленную эксплуатацию комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в местах непосредственного расположения потенциально опасных объектов (КСЭОН НСО)», — сообщает ведомство.

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КСЭОН, по данным МЧС, позволяет своевременно обнаружить опасность и оповестить о ней население. В зону чрезвычайного оповещения попадает 167 тыс. жителей Новосибирской области. Датчики систем мониторинга по химическим и радиационным показателям, а также приборы контроля уровня воды установлены в девяти зонах, подверженных риску возникновения быстроразвивающихся ЧС, на территории трех муниципальных образований: в городе Новосибирске, Новосибирском и Куйбышевском районах.

Комплексы мониторинга выброса вредных веществ, используемых в технологических процессах, установлены на Новосибирском заводе химических концентратов, Новосибирском аффинажном заводе, пивоваренных заводах «Балтика» и «Эфес-Москва», а также на двух насосно-фильтровальных станциях «Горводоканала».

Для своевременного мониторинга паводковой ситуации на Оби размещены два водомерных поста и построены шесть пунктов оповещения садовых обществ Первомайского и Советского районов Новосибирска.

Сведения о состоянии безопасности объектов поступают в единые дежурно-диспетчерские службы соответствующих муниципальных образований и в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Новосибирской области.

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