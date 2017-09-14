Многодетная семья из Омска задолжала за отопление 900 тысяч

Не все жители Омска в состоянии оплатить квитанции за коммунальные услуги, и тяжелее всего приходится тем, кто потерял работу или вынужден существовать на социальное пособие. В итоге суммы долгов ряда абонентов достигают астрономических цифр, соотносимых с самой стоимостью жилья. Пока самый крупный долг за отопление, зафиксированный в городе, приближается к миллиону.

Заместитель директора по сбыту муниципального предприятия Омска «Тепловая компания» Александр Гармаш:

— Один из абонентов Ленинского округа задолжал за тепло 900 тысяч рублей. Долг образовался с 2014 года. Это многодетная семья, в которой мать вышла на пенсию и не смогла оплачивать квитанции. За последнее время они платили от 900 до 1000 рублей в месяц. Общая сумма оплаты составила за последние четыре года всего 24 тысячи рублей. Чтобы погасить долг такими темпами, им понадобится 200 лет.

Но, как выяснилось счета за коммунальные услуги не оплачивают не только те омичи, которые находятся в трудной жизненной ситуации, но и вполне платежеспособная часть населения. Так, один из должников, судебная тяжба с которым длилась у «Тепловой компании» три года, живет в трехэтажном коттедже, кроме этого, семья имеет довольно дорогие автомобили, однако квитанции не оплачивала. В итоге сумма долга там достигла 320 тысяч рублей.

Недобросовестность клиентов приводит к тому, что у коммунальщиков также накапливаются долги перед поставщиками. В итоге «Тепловая компания» должна компании «Газпром межрегионгаз Омск» за газ 250 млн рублей. Из них 80 млн уже взыскиваются через суд, по искам вынесены решения в пользу газовиков.