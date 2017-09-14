На большой праздник в честь 80-летия Краснодарского края довезут бесплатно

Еще два специальных маршрута будут доставлять гостей к «Баскет-Холлу» с 12:00 до 21:00. От ТЦ «Красная площадь» два автобуса будут подвозить горожан к месту проведения мероприятия. Четыре автобуса обеспечат регулярный трансфер гостей праздника между парковками ВКК «Экспоград Юг» и «Баскет-Холлом».

13:00 — стартует масштабная выставка-ярмарка основных достижений края в аграрном и промышленном секторах, в сфере сельского туризма, а также в развитии традиционной народной культуры, художественных промыслов и ремесел. Жителей и гостей города ожидают презентационные инсталляции региональных министерств и ведомств, интерактивно-развлекательные программы, мастер-классы от народных умельцев. Для детей будут работать аттракционы и детские игровые программы. 14:00 — на основной сцене перед «Баскет-Холлом» начнутся концерты. 15:00 — подворья районов Кубани откроют свои курени и дегустационные зоны, где каждый желающий сможет попробовать блюда традиционной кубанской кухни. 16:00 — на больших экранах стартует трансляция торжественного мероприятия с праздничным концертом. Гости увидят выступление Олега Газманова и арт-группы «Хор Турецкого». 20:00 — состоится праздничный фейерверк.