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12:48 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

На большой праздник в честь 80-летия Краснодарского края довезут бесплатно

Жителей и гостей Кубани в субботу, 16 сентября, доставят к краснодарскому «Баскет-Холлу» на специальных автобусах. Праздничная программа на площадке перед спорткомплексом начнется в 12:00, а главное торжество — в 17:00.

Пассажиров будут перевозить 83 автобуса, следующие по маршрутам:

№ 32, Юбилейный микрорайон — улицы 3-я Трудовая; № 38, Юбилейный микрорайон — улица Средняя; № 56, «Немецкая деревня» — мегацентр «Красная площадь»; № 67, Кооперативный рынок — улица 3-я Целиноградская; № 106А, Кооперативный рынок — поселок отделения № 2 СКЗНИИСиВ; № 163А, Бальнеолечебница — Ростовское шоссе — СТ «ПО Краснодарсельмаш»; № 182А, Центральный колхозный рынок — поселок отделения № 2 СКЗНИИСиВ; № 183А, поселок Березовый — улица Восточная (станица Елизаветинская).

Еще два специальных маршрута будут доставлять гостей к «Баскет-Холлу» с 12:00 до 21:00. От ТЦ «Красная площадь» два автобуса будут подвозить горожан к месту проведения мероприятия. Четыре автобуса обеспечат регулярный трансфер гостей праздника между парковками ВКК «Экспоград Юг» и «Баскет-Холлом».

Все бесплатные автобусы обозначат соответствующими трафаретами, отметили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Программа праздника обещает быть насыщенной:

13:00 — стартует масштабная выставка-ярмарка основных достижений края в аграрном и промышленном секторах, в сфере сельского туризма, а также в развитии традиционной народной культуры, художественных промыслов и ремесел. Жителей и гостей города ожидают презентационные инсталляции региональных министерств и ведомств, интерактивно-развлекательные программы, мастер-классы от народных умельцев. Для детей будут работать аттракционы и детские игровые программы. 14:00 — на основной сцене перед «Баскет-Холлом» начнутся концерты. 15:00 — подворья районов Кубани откроют свои курени и дегустационные зоны, где каждый желающий сможет попробовать блюда традиционной кубанской кухни. 16:00 — на больших экранах стартует трансляция торжественного мероприятия с праздничным концертом. Гости увидят выступление Олега Газманова и арт-группы «Хор Турецкого». 20:00 — состоится праздничный фейерверк.

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