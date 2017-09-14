В Краснодаре появился новый арт-центр

Краснодар. 14 сен. — Новая Кубань. Имя этого художника известно во всем мире, за его плечами 14 международных выставок, однако персональных выставок в Краснодаре не было до сих пор. Дебютная выставка Воржева в краевой столице откроется 15 сентября этого года. Работы мастера будут выставлены в стенах галереи современного искусства «Бронзовая лошадь». Это новый арт-центр, сообщает пресс-служба краевого Минкульта.



Серегй Воржев — уроженец станицы Варениковской Краснодарского края, выпускник художественно-графического факультета КубГУ. Художник участвовал в более чем 30 выставках всех уровней, в том числе 14-ти международных. Его произведения находятся в музеях и частных коллекциях России, Японии, Сингапура, Новой Зеландии, Канады, США, Германии, Австрии, Италии и Франции. А в 2017 году Воржев открыл еще одну сторону своего таланта — анимационный фильм «Марапацуца», снятый на основе его картин, вошел в программу Short Film Corner Каннского кинофестиваля.