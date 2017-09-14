В Краснодаре появился новый арт-центр
Галерея современного искусства «Бронзовая лошадь» откроется выставкой Сергея Воржева.
Галерея современного искусства «Бронзовая лошадь» откроется выставкой Сергея Воржева.
Краснодар. 14 сен. — Новая Кубань. Имя этого художника известно во всем мире, за его плечами 14 международных выставок, однако персональных выставок в Краснодаре не было до сих пор. Дебютная выставка Воржева в краевой столице откроется 15 сентября этого года. Работы мастера будут выставлены в стенах галереи современного искусства «Бронзовая лошадь». Это новый
Серегй Воржев — уроженец станицы Варениковской Краснодарского края, выпускник