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12:06 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На острове Татышев 16 сентября пройдет массовый забег «Кросс нации»

Старт пробега в 10.00, в 12.00 — награждение победителей.

В субботу, 16 сентября, в Красноярске на острове Татышев состоятся два крупных спортивных события — центральный старт Всероссийского дня бега «Кросс нации» и Международный день студенческого спорта.

В рамках «Кросса нации» в Красноярске состоятся два забега: XXXII традиционный легкоатлетический пробег «Познай себя» на 10 км и массовый забег на 2019 метров, посвященный Универсиаде. К участию в пробеге на 10 км допускаются любители бега всех возрастов по нескольким возрастным группам. Количество участников в этом пробеге ограничено. Предварительные заявки на участие и стартовый взнос в размере 250 рублей принимаются с 1 по 14 сентября 2017 года до 20.00 в онлайн-режиме, а также в магазине «Триатлета».

Старт пробега в 10.00, в 12.00 — награждение победителей.

В забеге на 2019 метров также могут принять участие все желающие. Для этого необходимо зарегистрироваться в месте проведения мероприятия с 09.00 до 09.40. Каждому участнику организаторы подарят майку-номер. Старт забега на 2019 метров состоится в 12.20.

Кроме того, с 11.00 в рамках праздника будет работать площадка городского центра тестирования ГТО. Все желающие смогут выполнить нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (прыжок в длину с места, наклон вперёд, подтягивание, упражнение на пресс, отжимание) в тестовом режиме.

С 14.00 на беговых трассах Татышев-парка для зарегистрированных участников ВФСК «ГТО» пройдет официальное тестирование в нормативах «Бег на дистанциях 2 и 3 км». В тестировании примут участие жители, прошедшие регистрацию в городском центре тестирования ГТО до 14 сентября 2017 года.

16 сентября в Красноярске во второй раз отметят Международный день студенческого спорта. В 12.30 на острове Татышев на поляне перед Шатром Зимней универсиады-2019 стартует праздничная программа. Гостей встретит талисман Студенческих игр — U-лайка. В течение дня здесь пройдут спортивные викторины, весёлые старты, мастер-классы по футбольному фристайлу. Оркестр исполнит музыкальную программу со спортивным репертуаром. Кроме того, всех желающих угостят сбитнем, а также предложат сделать забавные фото на память в фотобудке. В праздничной программе концерт красноярской группы «Cry come party», торжественная церемония посвящения в Послы зимней универсиады-2019 красноярского призёра XXII чемпионата мира по лыжному ориентированию Кирилла Веселова, соревнования среди студентов вузов по настольному теннису, волейболу, баскетболу, шахматам и мини-футболу. Команды победителей будут награждены специальными кубками и сувенирной продукцией с символикой Зимней универсиады-2019.

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На острове Татышев 16 сентября пройдет массовый забег «Кросс нации»
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