На острове Татышев 16 сентября пройдет массовый забег «Кросс нации»
Старт пробега в 10.00, в 12.00 — награждение победителей.
Старт пробега в 10.00, в 12.00 — награждение победителей.
В субботу, 16 сентября, в Красноярске на острове Татышев состоятся два крупных спортивных события — центральный старт Всероссийского дня бега «Кросс нации» и Международный день студенческого спорта.
В рамках «Кросса нации» в Красноярске состоятся два забега: XXXII традиционный легкоатлетический пробег «Познай себя» на 10 км и массовый забег на 2019 метров, посвященный Универсиаде. К участию в пробеге на 10 км допускаются любители бега всех возрастов по нескольким возрастным группам. Количество участников в этом пробеге ограничено. Предварительные заявки на участие и стартовый взнос в размере 250 рублей принимаются с 1 по 14 сентября 2017 года до 20.00 в
Старт пробега в 10.00, в 12.00 — награждение победителей.
В забеге на 2019 метров также могут принять участие все желающие. Для этого необходимо зарегистрироваться в месте проведения мероприятия с 09.00 до 09.40. Каждому участнику организаторы подарят
Кроме того, с 11.00 в рамках праздника будет работать площадка городского центра тестирования ГТО. Все желающие смогут выполнить нормативы всероссийского
С 14.00 на беговых трассах
16 сентября в Красноярске во второй раз отметят Международный день студенческого спорта. В 12.30 на острове Татышев на поляне перед Шатром Зимней универсиады-2019 стартует праздничная программа. Гостей встретит талисман Студенческих игр —