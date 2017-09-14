Сибирячка пожаловалась на поборы в школе ребенка Президенту РФ

Мама одного из детей в Новосибирске направила письмо с жалобой Президенту, Владимиру Путину на поборы в школе, где учится ее ребенок. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

Инцидент произошёл в прошлом учебном году. В одной из школ Октябрьского района мегаполиса родителей требовали сдать деньги на рабочие тетради. В этом году, не смотря на многократный запрет властей города и области, ситуация повторилась. При чем, суммы просили немалые.

В городской администрации напомнили, что в прошлом году школы Новосибирска получили 300 млн рублей, чтобы закупить учебные материалы. Школа, в которой произошел инцидент, также не была обделена финансами.