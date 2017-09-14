Сибирячка пожаловалась на поборы в школе ребенка Президенту РФ
С родителей незаконно собирали деньги учителя.
С родителей незаконно собирали деньги учителя.
Мама одного из детей в Новосибирске направила письмо с жалобой Президенту, Владимиру Путину на поборы в школе, где учится ее ребенок. Об этом сообщает
Инцидент произошёл в прошлом учебном году. В одной из школ Октябрьского района мегаполиса родителей требовали сдать деньги на рабочие тетради. В этом году, не смотря на многократный запрет властей города и области, ситуация повторилась. При чем, суммы просили немалые.
В городской администрации напомнили, что в прошлом году школы Новосибирска получили 300 млн рублей, чтобы закупить учебные материалы. Школа, в которой произошел инцидент, также не была обделена финансами.
Теперь, после того, как жалоба попала к Владимиру Владимировичу, вопросом занялся министр образования, науки и инновационной политики Новосибирской области Сергей Нелюбов. Он еще раз напомнил, что школы не имеют права требовать деньги с родителей на покупку рабочих тетрадей, учебников. Директора школы попросили провести с учителями разъяснительную работу.