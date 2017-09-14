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12:14 (мск), источник: ИА Татар-информ

Прививку от гриппа казанцам будут делать у станций метро

Мобильные прививочные бригады появятся около четырех станций метро и на территории агропромышленного парка «Казань».

(Казань, 14 сентября, «Татар-информ»). Жители Казани смогут сделать прививку от гриппа у станций метро. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РТ.

Акцию по вакцинации жителей города от гриппа запускает Управление здравоохранения по Казани. Мобильные прививочные бригады будут работать с 15 сентября по 15 октября у станций метро «Проспект Победы», «Козья слобода», «Яшьлек», «Авиастроительная», а также на территории агропромышленного парка «Казань».

«Сделать прививку от гриппа казанцы могут ежедневно с 10.00 до 17.00, на территории агропромышленного парка “Казань” — ежедневно с 8.00 до 15.00, кроме понедельника», — сообщается на сайте Минздрава РТ. С собой нужно взять паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

Противопоказанием к вакцинации является наличие аллергических реакций на куриный белок, сильные поствакцинальные реакции или осложнения на предыдущее введение вакцины. Также существуют временные противопоказания — это острые лихорадочные состояния, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний, а также если с момента последнего перенесенного заболевания не прошло две недели.

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