Под Калининградом открылся форум МФЦ, собравший представителей 70 регионов

«Мы получаем уникальную возможность изучить опыт наших коллег из других регионов России. В свою очередь, Калининградская область также может поделиться своими наработками в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг. Например, реализацией пилотного проекта по организации МФЦ для бизнеса, методиками подготовки персонала для многофункциональных центров», — сказала руководитель минэкономики региона Нинель Салагаева, слова которой приводит пресс-служба.