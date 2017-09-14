Под Калининградом открылся форум МФЦ, собравший представителей 70 регионов

«Мы получаем уникальную возможность изучить опыт наших коллег из других регионов России. В свою очередь, Калининградская область также может поделиться своими наработками в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг. Например, реализацией пилотного проекта по организации МФЦ для бизнеса, методиками подготовки персонала для многофункциональных центров», — сказала руководитель минэкономики региона Нинель Салагаева, слова которой приводит пресс-служба.
В рамках форума обсуждаются вопросы организации деятельности МФЦ, о взаимодействии этих организаций с федеральными, региональными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, государственными внебюджетными фондами. Также состоится награждение лауреатов Всероссийского конкурса «Лучший МФЦ России».
Организатором мероприятия выступает Минэкономразвития РФ. Ожидается, что в пленарном заседании, которое пройдет в пятницу, перед участниками выступят глава региона Антон Алиханов и министр экономического развития России Максим Орешкин.