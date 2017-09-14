Врачи временно закрыли бассейны в воронежских школах
Бассейны в воронежских школах временно закрыли по рекомендации эпидемиологов, а проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях — ограничили.
Бассейны в воронежских школах временно закрыли по рекомендации эпидемиологов, а проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях — ограничили.
Меры связаны с профилактикой энтеровирусной инфекции (ЭВИ), сообщила руководитель городского управления образования и молодежной политики Любовь Кулакова на заседании
Кроме того, в целях профилактики ЭВИ проводится дезинфекция в группах и классах детских садов и школ, контроль соблюдения детьми режима личной гигиены и контроль качества обработки продуктов на пищеблоках в детсадах и школах.
Замруководителя регионального управления Роспотребнадзора по Воронежской области Ольга Фуфаева отметила, что за 8 месяцев 2017 года по Воронежу зарегистрировано 125 случаев заболевания ЭВИ, что в 3,5 раза выше уровня аналогичного периода 2016 года, и 20 случаев серозного менингита. Большинство заболевших — дети до 14 лет (103 человека).