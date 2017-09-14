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12:21 (мск), источник: Вести - Воронеж

Врачи временно закрыли бассейны в воронежских школах

Бассейны в воронежских школах временно закрыли по рекомендации эпидемиологов, а проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях — ограничили.

Источник: Reuters

Меры связаны с профилактикой энтеровирусной инфекции (ЭВИ), сообщила руководитель городского управления образования и молодежной политики Любовь Кулакова на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии в мэрии в среду, 13 сентября.

Кроме того, в целях профилактики ЭВИ проводится дезинфекция в группах и классах детских садов и школ, контроль соблюдения детьми режима личной гигиены и контроль качества обработки продуктов на пищеблоках в детсадах и школах.

Замруководителя регионального управления Роспотребнадзора по Воронежской области Ольга Фуфаева отметила, что за 8 месяцев 2017 года по Воронежу зарегистрировано 125 случаев заболевания ЭВИ, что в 3,5 раза выше уровня аналогичного периода 2016 года, и 20 случаев серозного менингита. Большинство заболевших — дети до 14 лет (103 человека).

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