Врачи временно закрыли бассейны в воронежских школах

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Меры связаны с профилактикой энтеровирусной инфекции (ЭВИ), сообщила руководитель городского управления образования и молодежной политики Любовь Кулакова на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии в мэрии в среду, 13 сентября.

Кроме того, в целях профилактики ЭВИ проводится дезинфекция в группах и классах детских садов и школ, контроль соблюдения детьми режима личной гигиены и контроль качества обработки продуктов на пищеблоках в детсадах и школах.