На Куршской косе рассказали, где в нацпарке можно собирать грибы

Источник: Калининград.Ru

В нацпарке «Куршская коса» рассказали, на каких территориях можно собирать грибы. На большей части расположены заповедные и особо охраняемые зоны. По словам директора учреждения Анатолия Калины, на них нельзя находиться без специального разрешения администрации нацпарка.

Собирать грибы можно на территории от посёлка Лесной до турбазы «Дюны» (17-й километр), с 28-го по 29-й километр, а также от «Высоты эфа» до 46-го километра — в окрестностях посёлка Морской.