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13:13 (мск), источник: Калининград.Ru

На Куршской косе рассказали, где в нацпарке можно собирать грибы

Большинство территорий имеет статус заповедных и особо охраняемых.

Источник: Калининград.Ru

В нацпарке «Куршская коса» рассказали, на каких территориях можно собирать грибы. На большей части расположены заповедные и особо охраняемые зоны. По словам директора учреждения Анатолия Калины, на них нельзя находиться без специального разрешения администрации нацпарка.

Собирать грибы можно на территории от посёлка Лесной до турбазы «Дюны» (17-й километр), с 28-го по 29-й километр, а также от «Высоты эфа» до 46-го километра — в окрестностях посёлка Морской.

Сотрудники национального парка призывают всех посетителей бережно и с уважением относиться к уникальному месту — Куршской косе, — отметил Анатолий Калина.

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