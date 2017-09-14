На Бору закрывают единственный кинотеатр

Единственный кинотеатр закрывают в городе Бор Нижегородской области, сообщила АиФ в Нижнем Новгороде сотрудник кинопроката.

Кинотеатр располагается в арендованном помещении в здании МАУК Центр культуры «Октябрь». Арендателям не продлили договор аренды и сообщили о том, что они должны покинуть помещение.

«Мы пришли в эти стены давно, вложили средства, при помощи инвесторов сделали ремонт для кинотеатра, а потом “Октябрь” был переоформлен в муниципальное учреждение культуры. У нас и ранее заканчивался договор аренды, но нам его всегда продлевали, а в этот раз — отказали», — рассказали в кинопрокате.

Для решения вопроса администрация кинотеатра обращалась к руководству Центра культуры «Октябрь», после этого направила письмо к главе администрации городского округа города Бор Александру Киселеву, но разрешение на продление аренды так и не было получено.