Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: Страшная "украинская месть" России — больше уже не шутка
Вредные примеси из татуировок путешествуют по всему телу
Россиянка нашла в своей квартире тайник времен Николая II
Что будет с рублем к зиме
Родители, спасая сына, вместе с ним упали в кратер вулкана
Супервулканы грозят уничтожить человечество В NASA опасаются угрозы «страшнее любого астероида»
СМИ: Страшная "украинская месть" России — больше уже не шутка
Швеция сменила курс и ответит РФ ударом на удар
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры
Ford придумал нижние подушки безопасности
СМИ: разведенная Кети Топурия сфотографировалась топлес
"Забыла купальник": Кабаева из Дома-2 у бассейна
Журнал, назвавший Путина собакой, ответил посольству России
Эрдоган ответил США на критику сделки с Россией
48-летняя Блёданс комментирует развод с 35-летним мужем - СМИ
Кабаева из Дома-2 позирует без купальника - СМИ
Посольство РФ отреагировало на материал, где Путин назван собакой
Умерла депутат Госдумы Ирина Евтушенко
Фоторепортажи
12Сильнейший природный пожар в истории Лос-Анджелеса
8Салют водородной бомбе
12:37 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

На Бору закрывают единственный кинотеатр

Администрации кинотеатра не продлили договор аренды помещения.

Единственный кинотеатр закрывают в городе Бор Нижегородской области, сообщила АиФ в Нижнем Новгороде сотрудник кинопроката.

Кинотеатр располагается в арендованном помещении в здании МАУК Центр культуры «Октябрь». Арендателям не продлили договор аренды и сообщили о том, что они должны покинуть помещение.

«Мы пришли в эти стены давно, вложили средства, при помощи инвесторов сделали ремонт для кинотеатра, а потом “Октябрь” был переоформлен в муниципальное учреждение культуры. У нас и ранее заканчивался договор аренды, но нам его всегда продлевали, а в этот раз — отказали», — рассказали в кинопрокате.

Для решения вопроса администрация кинотеатра обращалась к руководству Центра культуры «Октябрь», после этого направила письмо к главе администрации городского округа города Бор Александру Киселеву, но разрешение на продление аренды так и не было получено.

Последний сеанс в кинозале прошел 11 сентября. Сотрудники кинопроката уже приступили к демонтажу оборудования.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Ошибочная операция. Хирурги забыли марлевый тампон в голове у ребенка
Россия отказывается продавать свою дипсобственность в США
СМИ: почти все звонки о «минировании» в РФ поступили с Украины
Госдеп одобрил размещение миротворцев на границе РФ и Украины
Набиуллина: банк «Открытие» возглавит Михаил Задорнов из ВТБ24
В СК назвали сумму ущерба от действий замглавы ФСИН Коршунова
Сборная России установила антирекорд в рейтинге ФИФА
Глава Минфина США запрашивал самолет ВВС для медового месяца
Спорт
Играли две слабые команды. Ничья в Мариборе — хороший результат «Спартак» не сумел поддержать почин ЦСКА и стартовал в Лиге Чемпионов гостевой ничьей с «Марибором»
Авто
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России Пять из пяти важнейших для россиян премьер немецкой выставки — кроссоверы и внедорожники. Совпадение?
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли На ТВ вернулось шоу по производству талантов — «Фабрика звезд». Вспоминаем самых ярких финалистов предыдущих «Фабрик», которым не удалось построить столь же яркую карьеру в шоу-бизнесе
Недвижимость
«Пятерочки» могут появиться на заправках
В Петербурге квартиру экс-депутата сдают за 1 млн рублей
8 вещей, которые нужно сделать после ремонта
Россиян защитят от завышенных тарифов на ЖКУ
Леди
Как одеться в масс-маркете и выглядеть на миллион Можно ли отправиться в недорогой магазин и выйти из него с покупками, которые ничуть не уступают дорогим дизайнерским вещам?
Дети
В одной семье девочки уже 70 лет идут в школу все в том же платье Семейная традиция нерушима – и юные представительницы семьи отправляются в подготовительный класс в желтом платье с лиловой отделкой.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь