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13:10 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Четыре аварийных дома в Северском районе пойдут под снос

22 семьи из поселка Черноморского уже получили ключи от новых квартир и могут отпраздновать новоселье.

Источник: ГТРК «Кубань»

Переезд в новое жилье — давняя мечта всех обитателей аварийного дома. И ей суждено было сбыться. В торжественной обстановке Ольга и ее соседи получают ключи от новых современных благоустроенных квартир. Поселок вошел в краевую программу переселения из аварийного жилья — новую жилплощадь получили сразу 22 семьи.

О том, как будут праздновать новоселье соседи по старым домам и как продвигается программа переселения из аварийного жилья, рассказывает Алина Мельчакова.

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