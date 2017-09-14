Четыре аварийных дома в Северском районе пойдут под снос

Переезд в новое жилье — давняя мечта всех обитателей аварийного дома. И ей суждено было сбыться. В торжественной обстановке Ольга и ее соседи получают ключи от новых современных благоустроенных квартир. Поселок вошел в краевую программу переселения из аварийного жилья — новую жилплощадь получили сразу 22 семьи.