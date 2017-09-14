Четыре аварийных дома в Северском районе пойдут под снос
22 семьи из поселка Черноморского уже получили ключи от новых квартир и могут отпраздновать новоселье.
22 семьи из поселка Черноморского уже получили ключи от новых квартир и могут отпраздновать новоселье.
Переезд в новое жилье — давняя мечта всех обитателей аварийного дома. И ей суждено было сбыться. В торжественной обстановке Ольга и ее соседи получают ключи от новых современных благоустроенных квартир. Поселок вошел в краевую программу переселения из аварийного жилья — новую жилплощадь получили сразу 22 семьи.
О том, как будут праздновать новоселье соседи по старым домам и как продвигается программа переселения из аварийного жилья, рассказывает Алина Мельчакова.