В Котовском районе открыта мемориальная плита памяти героев войны

Она напоминает живущим сегодня о 57 жителях станции Лапшинской и села Новоалексеевки, героев Великой Отечественной войны.

На привокзальной площади состоялся митинг, в котором приняли участие жители станции, родственники участников войны, гости из Котово. Учащиеся местной школы вышли «Бессмертным полком», неся в руках фотографии своих прадедов. Прозвучали напутствия молодому поколению, напоминания о необходимости сохранения священной памяти о подвигах народа.

Участники митинга почтили память погибших земляков минутой молчания, возложили цветы к подножию памятника.

Сегодня регион готовится к 75-летию Сталинградской Победы — в 2018 году Волгоградская область отпразднует юбилейную дату вместе со всей страной, соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин. Волгоградская область является центром патриотического воспитания молодежи, и сохранение памяти о Сталинградской победе — задача государственного значения. Очередным этапом подготовки великой памятной даты станут мероприятия, приуроченные к юбилею начала контрнаступления под Сталинградом — центром торжеств станут город воинской славы Калач-на-Дону и поселок Пятиморск.