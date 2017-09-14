В Котовском районе открыта мемориальная плита памяти героев войны
На станции Лапшинская Котовского района открыта мемориальная плита памяти.
На станции Лапшинская Котовского района открыта мемориальная плита памяти.
Она напоминает живущим сегодня о 57 жителях станции Лапшинской и села Новоалексеевки, героев Великой Отечественной войны.
На привокзальной площади состоялся митинг, в котором приняли участие жители станции, родственники участников войны, гости из Котово. Учащиеся местной школы вышли «Бессмертным полком», неся в руках фотографии своих прадедов. Прозвучали напутствия молодому поколению, напоминания о необходимости сохранения священной памяти о подвигах народа.
Участники митинга почтили память погибших земляков минутой молчания, возложили цветы к подножию памятника.
Сегодня регион готовится к 75-летию Сталинградской Победы — в 2018 году Волгоградская область отпразднует юбилейную дату вместе со всей страной, соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин. Волгоградская область является центром патриотического воспитания молодежи, и сохранение памяти о Сталинградской победе — задача государственного значения. Очередным этапом подготовки великой памятной даты станут мероприятия, приуроченные к юбилею начала контрнаступления под Сталинградом — центром торжеств станут город воинской славы
Станция Лапшинская в этом году отпраздновала свой 111-й день рождения. Она возникла в начале прошлого века и была названа по имени одного из главных строителей железной дороги. Сегодня станция в Котовском районе располагает двумя путями, здесь проходят четыре пригородных поезда, до Волгограда — 240 километров, электричка идёт более 4 часов.