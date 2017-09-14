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13:44 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Выходные будут прохладными и дождливыми

Бабье лето продолжает радовать нижегородцев теплом. Сегодня в Приволжской столице ожидается малооблачная погода. Днем воздух прогреется до 20 градусов. Ветер — юго-западный, шесть метров в секунду.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +21° 94% 757 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Вести - Нижний Новгород

В ночные часы температура воздуха составит 14−15 градусов тепла. Завтра теплая погода еще сохранится — столбики поднимутся до + 23 градусов. А в выходные в Нижнем Новгороде ожидается похолодание — до + 16 градусов. Прогнозируются небольшие дожди.

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