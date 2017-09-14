Выходные будут прохладными и дождливыми
Бабье лето продолжает радовать нижегородцев теплом. Сегодня в Приволжской столице ожидается малооблачная погода. Днем воздух прогреется до 20 градусов. Ветер —
Бабье лето продолжает радовать нижегородцев теплом. Сегодня в Приволжской столице ожидается малооблачная погода. Днем воздух прогреется до 20 градусов. Ветер —
В ночные часы температура воздуха составит 14−15 градусов тепла. Завтра теплая погода еще сохранится — столбики поднимутся до + 23 градусов. А в выходные в Нижнем Новгороде ожидается похолодание — до + 16 градусов. Прогнозируются небольшие дожди.