СМИ: туристы из Польши запустили колесо обозрения у Чернобыльской АЭС

Источник: РИА Новости

Колесо обозрение расположено в парке развлечений в самом центре города Припять. Колесо никогда не работало, его запуск планировался 1 мая 1986 года, но за 5 дней до ввода аттракциона в эксплуатацию произошла авария на Чернобыльской АЭС. Проводились только тестовые запуски колеса.

О том, что туристы из Польши вручную запустили колесо, на сайте радиостанции сообщается со ссылкой на видеозапись на канале YouTube некоего Кристофера Гржибека. Сейчас просмотреть видео невозможно, поскольку автор ограничил доступ к записи. Однако дубликаты видео сохранены в YouTube. На записи видно, как колесо обозрения крутится с небольшой скоростью, рядом возле него никого не видно.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/-S5qhH_Jw4M?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По данным «Громадського радио», в описании к видео было написано, что колесо было запущено механическим путем без использования электричества. Также автор видео сообщил, что ни один механизм не был поврежден, после записи видеоролика все было возвращено в первоначальное состояние.

Издание сообщает, что украинские активисты готовят жалобу о нарушении техники безопасности в Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.