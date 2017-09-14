В Екатеринбурге на 90 суток закрыли кафе: возбуждено 13 дел

В ведомства обратились жильцы.

В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения трудового законодательства, законодательства о пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства, в связи с чем прокуратура района в отношении директора и юридического лица возбудила 13 административных дел.

По факту выявленных нарушений прокуратура района директору ООО «Шахрияр» внесла представление об устранении нарушений, которое находится на рассмотрении.

Прокурором доказан факт совершения юридическим лицом административного правонарушения, наличие угрозы жизни и здоровью людей при осуществлении деятельности кафе.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, доказано наличие в холодильнике гнилых продуктов, отсутствие маркировки на продуктах, нарушение товарного соседства, захламление территории кафе (коробки, подтоварники в проходах), крайне неудовлетворительное санитарное состояние производственного помещения (нагар, жир на вытяжке, на плите, следы грязной обуви на полу), необходимость ремонта помещений, нарушение условий хранения пищевых продуктов и другие.