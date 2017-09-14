В Екатеринбурге на 90 суток закрыли кафе: возбуждено 13 дел
Прокуратура Кировского района Екатеринбурга совместно со специалистами контролирующих органов проверили
Прокуратура Кировского района Екатеринбурга совместно со специалистами контролирующих органов проверили
В ведомства обратились жильцы.
В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения трудового законодательства, законодательства о пожарной безопасности,
По факту выявленных нарушений прокуратура района директору ООО «Шахрияр» внесла представление об устранении нарушений, которое находится на рассмотрении.
Прокурором доказан факт совершения юридическим лицом административного правонарушения, наличие угрозы жизни и здоровью людей при осуществлении деятельности кафе.
Как сообщили Накануне.RU в
Кировский районный суд Екатеринбурга, рассмотрев постановление прокуратуры, назначил административное наказание ООО «Шахрияр» в виде приостановления деятельности кафе «Перекресток» на 90 суток. Постановление суда не вступило в законную силу.