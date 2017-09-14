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13:20 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге на 90 суток закрыли кафе: возбуждено 13 дел

Прокуратура Кировского района Екатеринбурга совместно со специалистами контролирующих органов проверили санитарно-эпидемиологическую проверку кафе «Перекресток» владельца ООО «Шахрияр».

В ведомства обратились жильцы.

В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения трудового законодательства, законодательства о пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства, в связи с чем прокуратура района в отношении директора и юридического лица возбудила 13 административных дел.

По факту выявленных нарушений прокуратура района директору ООО «Шахрияр» внесла представление об устранении нарушений, которое находится на рассмотрении.

Прокурором доказан факт совершения юридическим лицом административного правонарушения, наличие угрозы жизни и здоровью людей при осуществлении деятельности кафе.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, доказано наличие в холодильнике гнилых продуктов, отсутствие маркировки на продуктах, нарушение товарного соседства, захламление территории кафе (коробки, подтоварники в проходах), крайне неудовлетворительное санитарное состояние производственного помещения (нагар, жир на вытяжке, на плите, следы грязной обуви на полу), необходимость ремонта помещений, нарушение условий хранения пищевых продуктов и другие.

Кировский районный суд Екатеринбурга, рассмотрев постановление прокуратуры, назначил административное наказание ООО «Шахрияр» в виде приостановления деятельности кафе «Перекресток» на 90 суток. Постановление суда не вступило в законную силу.

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