В Омске ожидается резкое потепление

В ночь на 15 сентября будет холодно: +3… +8 °С, ветер юго-западный 5−10 м/с. Днём потеплеет до +21… +26°С, по северу до +16 °С. Ветер усилится до 8−13 м/с, в отдельных районах порывы до 18 м/с. Кроме того, местами ожидается небольшой дождь.