В Омске ожидается резкое потепление

Резкое повышение температуры воздуха до +26 °С ожидается в Омской области 15 сентября, сообщают специалисты Обь-Иртышского УГМС.
В ночь на 15 сентября будет холодно: +3… +8 °С, ветер юго-западный 5−10 м/с. Днём потеплеет до +21… +26°С, по северу до +16 °С. Ветер усилится до 8−13 м/с, в отдельных районах порывы до 18 м/с. Кроме того, местами ожидается небольшой дождь.
16 сентября осадки прекратятся. Температура ночью опустится до +8… +13 °С, днём поднимется до +19… +24 °С. Ветер западный, юго-западный 5−10 м/с, днём местами порывы до 15 м/с.
Ночь на 17 сентября по-прежнему пройдёт без осадков. По прогнозу синоптиков будет юго-западный ветер 5−10 м/с и температура +9… +14 °С. Днём местами ожидается небольшой дождь, гроза и юго-западный, западный ветер 7−12 м/с, в отдельных районах порывы до 17 м/с. Температура +20… +25 °С.