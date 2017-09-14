В Уфе нашелся пропавший первоклассник

— Мальчик нашелся. После школы он пошел играть к своему однокласснику, не предупредив родителей. Сейчас малыш уже дома, — отметили в ведомстве.

Напомним, родители потеряли своего сына сегодня — он вышел со школы после окончания занятий, а домой так и не пришел. Обычно его встречала мама, а в этот раз ученик сам покинул учебное заведение.