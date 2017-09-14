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13:09 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе нашелся пропавший первоклассник

После школы он решил пойти поиграть к своему другу.

Пропавший школьник Булат Ахунзянов нашелся. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

— Мальчик нашелся. После школы он пошел играть к своему однокласснику, не предупредив родителей. Сейчас малыш уже дома, — отметили в ведомстве.

Напомним, родители потеряли своего сына сегодня — он вышел со школы после окончания занятий, а домой так и не пришел. Обычно его встречала мама, а в этот раз ученик сам покинул учебное заведение.

Родители кинули клич в соцсети и написали заявление в полицию. К счастью, все закончилось благополучно.

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