В Уфе нашелся пропавший первоклассник
После школы он решил пойти поиграть к своему другу.
После школы он решил пойти поиграть к своему другу.
Пропавший школьник Булат Ахунзянов нашелся. Об этом сообщили в
— Мальчик нашелся. После школы он пошел играть к своему однокласснику, не предупредив родителей. Сейчас малыш уже дома, — отметили в ведомстве.
Напомним, родители потеряли своего сына сегодня — он вышел со школы после окончания занятий, а домой так и не пришел. Обычно его встречала мама, а в этот раз ученик сам покинул учебное заведение.
Родители кинули клич в соцсети и написали заявление в полицию. К счастью, все закончилось благополучно.