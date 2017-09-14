В Башкирию может прийти опасный вирус из Китая
Болезнь сопровождается неприятными симптомами и может привести к серьезным осложнениям.
Болезнь сопровождается неприятными симптомами и может привести к серьезным осложнениям.
В Роспотребнадзоре рассказали, что на территории страны, в том числе на Урале, начал распространяться опасный вирус, занесенный из Китая. Родственник Коксаки, энторовирус ЕСНО30, передается
Главную опасность таит не сам вирус, а осложнения болезни, которые он может вызвать, самое страшное из которых — тяжелая форма менингита. Детям и взрослым со слабым иммунитетом следует быть осторожнее: необходимо тщательно соблюдать правила гигиены и пить только кипяченную воду.
В отделе эпидемиологии республики информацию о том, что вирус проник и на территорию Башкирии, не подтвердили. Тем не менее, специалисты не исключают, что зараза может попасть в любой уголок страны.