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13:07 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирию может прийти опасный вирус из Китая

Болезнь сопровождается неприятными симптомами и может привести к серьезным осложнениям.

В Роспотребнадзоре рассказали, что на территории страны, в том числе на Урале, начал распространяться опасный вирус, занесенный из Китая. Родственник Коксаки, энторовирус ЕСНО30, передается воздушно-капельным путем, а болезнь сопровождается сильной головной болью, высокой температурой и тошнотой.

Главную опасность таит не сам вирус, а осложнения болезни, которые он может вызвать, самое страшное из которых — тяжелая форма менингита. Детям и взрослым со слабым иммунитетом следует быть осторожнее: необходимо тщательно соблюдать правила гигиены и пить только кипяченную воду.

В отделе эпидемиологии республики информацию о том, что вирус проник и на территорию Башкирии, не подтвердили. Тем не менее, специалисты не исключают, что зараза может попасть в любой уголок страны.

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