В Башкирию может прийти опасный вирус из Китая

В Роспотребнадзоре рассказали, что на территории страны, в том числе на Урале, начал распространяться опасный вирус, занесенный из Китая. Родственник Коксаки, энторовирус ЕСНО30, передается воздушно-капельным путем, а болезнь сопровождается сильной головной болью, высокой температурой и тошнотой.

Главную опасность таит не сам вирус, а осложнения болезни, которые он может вызвать, самое страшное из которых — тяжелая форма менингита. Детям и взрослым со слабым иммунитетом следует быть осторожнее: необходимо тщательно соблюдать правила гигиены и пить только кипяченную воду.