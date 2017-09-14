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14:52 (мск), источник: РИАЦ

Молодежь Волгограда поговорит на равных с Еленой Исинбаевой

Молодежь Волгограда поговорит на равных с Еленой Исинбаевой.

Всероссийский образовательный проект для молодежи «Диалог на равных» пройдет в Волгограде. Студенты города-героя смогут встретиться с Двукратной Олимпийской чемпионкой Еленой Исинбаевой и поговорить на тему «Спорт. Мотивация. Благотворительность».

«Диалог на равных» пройдет в Волгоградской академии физической культуры 15 сентября. Начало в 15.30. В рамках встречи студенты зададут известной спортсменке вопросы о ее карьере и получат мотивацию для личностного роста.

Добавим, что организатором проекта «Диалог на равных» выступает Росмолодежь. Дискуссионные площадки охватят 35 регионов России, где с известными людьми встретятся более 50 000 российских студентов. До конца мая 2018 года в проекте будут охвачены более 400 высших учебных заведений России.

Принять участие в проекте можно после регистрации.

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