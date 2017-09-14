Молодежь Волгограда поговорит на равных с Еленой Исинбаевой
Молодежь Волгограда поговорит на равных с Еленой Исинбаевой.
Молодежь Волгограда поговорит на равных с Еленой Исинбаевой.
Всероссийский образовательный проект для молодежи «Диалог на равных» пройдет в Волгограде. Студенты
«Диалог на равных» пройдет в Волгоградской академии физической культуры 15 сентября. Начало в 15.30. В рамках встречи студенты зададут известной спортсменке вопросы о ее карьере и получат мотивацию для личностного роста.
Добавим, что организатором проекта «Диалог на равных» выступает Росмолодежь. Дискуссионные площадки охватят 35 регионов России, где с известными людьми встретятся более 50 000 российских студентов. До конца мая 2018 года в проекте будут охвачены более 400 высших учебных заведений России.
Принять участие в проекте можно после регистрации.