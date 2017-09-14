В Польше мужчина угнал поезд

«Сегодня около 4 часов утра в районе вокзала Хотомова 35-летний мужчина ворвался в кабину локомотива, который тянул 23 товарных вагона. Угрожая машинисту лишением жизни, он приказал ехать дальше», — рассказала представитель полиции.

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Она уточнила, что захвативший поезд мужчина проехал в локомотиве до вокзала в центре Легионово, где после короткой погони его задержали, передает РИА Новости.

Виновника происшествия доставили в больницу, где сделали тесты на алкоголь и наркотики. Полиция в настоящее время опрашивает свидетелей и выясняет обстоятельства происшествия.