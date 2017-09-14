Смотрите, вомбат принимает ванну с овсянкой!
В австралийском центре по уходу за дикими животными ACT Wildlife живет вомбат по имени Наггет. У него аллергия, и он страдает от зуда, поэтому сотрудники центра купают его в ванне с овсянкой.
В австралийском центре по уходу за дикими животными ACT Wildlife живет вомбат по имени Наггет. У него аллергия, и он страдает от зуда, поэтому сотрудники центра купают его в ванне с овсянкой.
По словам волонтеров ACT Wildlife, Наггет хорошо себя ведет во время процедуры, а после нее сразу же засыпает.