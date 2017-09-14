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13:57 (мск), источник: Meduza

Смотрите, вомбат принимает ванну с овсянкой!

В австралийском центре по уходу за дикими животными ACT Wildlife живет вомбат по имени Наггет. У него аллергия, и он страдает от зуда, поэтому сотрудники центра купают его в ванне с овсянкой.

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам волонтеров ACT Wildlife, Наггет хорошо себя ведет во время процедуры, а после нее сразу же засыпает.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Э. К.
Кроме меня никому больше не пришло на ум, что все представленные центральные новости "Мыла"просто ни о чем??? В стране пиз.ец, а они про всякую х"рню заясняют.
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