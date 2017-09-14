Главврачом казанской поликлиники № 8 назначена Татьяна Воротилина
Ранее она занимала пост главного врача городской поликлиники № 1.
Ранее она занимала пост главного врача городской поликлиники № 1.
(Город Казань KZN.RU, 14 сентября). На должность главного врача городской поликлиники № 8 Казани назначена Татьяна Воротилина. Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения РТ.
Т. Воротилина родилась 30 декабря 1969 года. В 1993 году окончила Казанский государственный медицинский институт по специальности «медико-профилактическое дело».
Трудовую деятельность Татьяна Воротилина начала в 1993 году
С 2005 года работала начальником отдела здравоохранения Советского района Управления здравоохранения МЗ РТ в Казани. С 2008 года занимала должность главного врача в ГАУЗ «Городская поликлиника № 1» Казани, сообщает