Главврачом казанской поликлиники № 8 назначена Татьяна Воротилина

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 14 сентября). На должность главного врача городской поликлиники № 8 Казани назначена Татьяна Воротилина. Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения РТ.

Т. Воротилина родилась 30 декабря 1969 года. В 1993 году окончила Казанский государственный медицинский институт по специальности «медико-профилактическое дело».

Трудовую деятельность Татьяна Воротилина начала в 1993 году врачом-интерном в Республиканском медицинском диагностическом центре. С 1997 года она работала заместителем главного врача по медицинской части в казанском специализированном объединении «Дерматовенерология», с 2001 года — начальником отдела здравоохранения Управления здравоохранения МЗ РТ Казани.