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15:18 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Главврачом казанской поликлиники № 8 назначена Татьяна Воротилина

Ранее она занимала пост главного врача городской поликлиники № 1.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 14 сентября). На должность главного врача городской поликлиники № 8 Казани назначена Татьяна Воротилина. Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения РТ.

Т. Воротилина родилась 30 декабря 1969 года. В 1993 году окончила Казанский государственный медицинский институт по специальности «медико-профилактическое дело».

Трудовую деятельность Татьяна Воротилина начала в 1993 году врачом-интерном в Республиканском медицинском диагностическом центре. С 1997 года она работала заместителем главного врача по медицинской части в казанском специализированном объединении «Дерматовенерология», с 2001 года — начальником отдела здравоохранения Управления здравоохранения МЗ РТ Казани.

С 2005 года работала начальником отдела здравоохранения Советского района Управления здравоохранения МЗ РТ в Казани. С 2008 года занимала должность главного врача в ГАУЗ «Городская поликлиника № 1» Казани, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РТ.

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