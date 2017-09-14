Патриарх Кирилл приедет в Новороссийск

Патриарх приедет в Новороссийск в праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Он совершит божественную литургию в Свято-Успенском кафедральном соборе на улице Видова, 26. богослужение начнется в 10:00, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Успенский храм построили в 1984 году, изначально он был кладбищенским храмом. В 1939 году его закрыли, богослужения возобновили в 1945 году. С образованием Новороссийской епархии в 2013 году является кафедральным собором.