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15:17 (мск), источник: ЮГА.ру

Патриарх Кирилл приедет в Новороссийск

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 21 сентября посетит Новороссийскую епархию.

Патриарх приедет в Новороссийск в праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Он совершит божественную литургию в Свято-Успенском кафедральном соборе на улице Видова, 26. богослужение начнется в 10:00, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Успенский храм построили в 1984 году, изначально он был кладбищенским храмом. В 1939 году его закрыли, богослужения возобновили в 1945 году. С образованием Новороссийской епархии в 2013 году является кафедральным собором.

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