Сочинцев просят на сутки отказаться от автомобилей
В следующую пятницу, 22 сентября, курорт примет участие в акции «всемирный день без автомобиля». Сочинцев на один день просят отказаться от личного транспорта.
В следующую пятницу, 22 сентября, курорт примет участие в акции «всемирный день без автомобиля». Сочинцев на один день просят отказаться от личного транспорта.
Организаторы предлагают автовладельцам отдать предпочтение общественному транспорту, велосипедам и пешим прогулкам, чтобы таким образом внести свой вклад в улучшение экологии. В качестве дополнительного стимула в разных городах снижают стоимость проезда в автобусах трамваях или метро. В Сочи подобные меры не обещают, но на поддержку горожан рассчитывают.