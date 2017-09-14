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15:19 (мск), источник: Вести Сочи

Сочинцев просят на сутки отказаться от автомобилей

В следующую пятницу, 22 сентября, курорт примет участие в акции «всемирный день без автомобиля». Сочинцев на один день просят отказаться от личного транспорта.

Организаторы предлагают автовладельцам отдать предпочтение общественному транспорту, велосипедам и пешим прогулкам, чтобы таким образом внести свой вклад в улучшение экологии. В качестве дополнительного стимула в разных городах снижают стоимость проезда в автобусах трамваях или метро. В Сочи подобные меры не обещают, но на поддержку горожан рассчитывают.

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