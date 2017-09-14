Сочинцев просят на сутки отказаться от автомобилей

Организаторы предлагают автовладельцам отдать предпочтение общественному транспорту, велосипедам и пешим прогулкам, чтобы таким образом внести свой вклад в улучшение экологии. В качестве дополнительного стимула в разных городах снижают стоимость проезда в автобусах трамваях или метро. В Сочи подобные меры не обещают, но на поддержку горожан рассчитывают.