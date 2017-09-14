В Самарской области ухудшится погода: ожидаются сильный ветер и гроза

Сегодня, 14 сентября, с 19 часов в Самарской области начнет ухудшаться погода. Ночью ожидается кратковременный дождь и гроза. Скорость ветра составит 7−12 м/с, при грозе его порывы будут достигать 15−18 м/с. Завтра, 15 сентября, будет преимущественно без осадков, скорость ветра составит 7−12 м/с, а температура воздуха — 21…26°С.

В связи с этим ГУ МЧС по Самарской области рекомендует не ходить и не стоять рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин; держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек. При сильных порывах ветра прятаться в подъезде или подвале.