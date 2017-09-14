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18:09 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самарской области ухудшится погода: ожидаются сильный ветер и гроза

МЧС рекомендует не стоять под деревьями и рекламными щитами.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 83% 758 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: AP 2017

Сегодня, 14 сентября, с 19 часов в Самарской области начнет ухудшаться погода. Ночью ожидается кратковременный дождь и гроза. Скорость ветра составит 7−12 м/с, при грозе его порывы будут достигать 15−18 м/с. Завтра, 15 сентября, будет преимущественно без осадков, скорость ветра составит 7−12 м/с, а температура воздуха — 21…26°С.

В связи с этим ГУ МЧС по Самарской области рекомендует не ходить и не стоять рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин; держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек. При сильных порывах ветра прятаться в подъезде или подвале.

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