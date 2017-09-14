Международную конференцию в Новокузнецке посвятили Ф. М. Достоевскому

Новокузнецк, 14 сентября — АиФ-Кузбасс. Международная конференция, посвящённая влиянию Достоевского на современную культуру, приурочена к 400-летию Новокузнецка.

Как сообщили в Новокузнецком художественном музее, организаторами конференции выступили департамент культуры и национальной политики Кемеровской области, администрация города Новокузнецка, Кемеровский областной музей изобразительных искусств, Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского и другие учреждения.

20 сентября заседания пройдут в Кузбасской православной духовной семинарии, а 21-го конференция работает в Новокузнецком художественном музее, в институте повышения квалификации, в Новокузнецком краеведческом музее.

В конференции принимают участие советник Президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой, заместитель председателя комитета Государственной Думы по культуре Александр Шолохов, профессор русского языка и литературы Кембриджского университета, автор книги «Образ Христа в творчестве Ф. М. Достоевского» Ирина Кириллова (Лондон), заведующая отделом теории литературы Института мировой литературы им. А. М. Горького РАН Татьяна Касаткина, доктор философии Тюнде Сабо (Венгрия); профессор библеистики Луиджи Сантопаоло (Италия); директор Санкт-Петербургского Литературно-мемориального музея Ф. М. Достоевского Наталья Ашимбаева.