Международную конференцию в Новокузнецке посвятили Ф. М. Достоевскому
Первая
Первая
Новокузнецк, 14 сентября —
Как сообщили в Новокузнецком художественном музее, организаторами конференции выступили департамент культуры и национальной политики Кемеровской области, администрация города Новокузнецка, Кемеровский областной музей изобразительных искусств,
20 сентября заседания пройдут в Кузбасской православной духовной семинарии, а 21-го конференция работает в Новокузнецком художественном музее, в институте повышения квалификации, в Новокузнецком краеведческом музее.
В конференции принимают участие советник Президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой, заместитель председателя комитета Государственной Думы по культуре Александр Шолохов, профессор русского языка и литературы Кембриджского университета, автор книги «Образ Христа в творчестве Ф. М. Достоевского» Ирина Кириллова (Лондон), заведующая отделом теории литературы Института мировой литературы им. А. М. Горького РАН Татьяна Касаткина, доктор философии Тюнде Сабо (Венгрия); профессор библеистики Луиджи Сантопаоло (Италия); директор
В программе конференции обозначены такие направления, как Достоевский и православие; известные и неизвестные страницы жизни и творчества Достоевского; влияние Достоевского на развитие культуры Сибири