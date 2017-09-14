Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: Страшная "украинская месть" России — больше уже не шутка
Названа главная причина смерти во время секса
Россиянка нашла в своей квартире тайник времен Николая II
Что будет с рублем к зиме
Родители, спасая сына, вместе с ним упали в кратер вулкана
Супервулканы грозят уничтожить человечество В NASA опасаются угрозы «страшнее любого астероида»
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала
Бузова, Пелагея, Ревва и другие на открытии сезона Comedy Club
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры
Ford придумал нижние подушки безопасности
"Он меня бросил, чтоб я была счастлива": Блёданс о разводе
СМИ: разведенная Топурия фотографируется топлес
Вера Брежнева вышла в свет в роскошном образе (фото)
Эвелина Блёданс развелась с мужем
48-летняя Блёданс комментирует развод с 35-летним мужем - СМИ
Кабаева из Дома-2 позирует без купальника - СМИ
Посольство РФ отреагировало на материал, где Путин назван собакой
Умерла депутат Госдумы Ирина Евтушенко
Фоторепортажи
12В пустыне Блэк-Рок завершился фестиваль Burning Man
10Землетрясение магнитудой 8,2 в Мексике
13:42 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Международную конференцию в Новокузнецке посвятили Ф. М. Достоевскому

Первая научно-практическая конференция «Творчество Ф. М. Достоевского и современный культурный процесс» намечена на 20—21 сентября.

Новокузнецк, 14 сентября — АиФ-Кузбасс. Международная конференция, посвящённая влиянию Достоевского на современную культуру, приурочена к 400-летию Новокузнецка.

Как сообщили в Новокузнецком художественном музее, организаторами конференции выступили департамент культуры и национальной политики Кемеровской области, администрация города Новокузнецка, Кемеровский областной музей изобразительных искусств, Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского и другие учреждения.

20 сентября заседания пройдут в Кузбасской православной духовной семинарии, а 21-го конференция работает в Новокузнецком художественном музее, в институте повышения квалификации, в Новокузнецком краеведческом музее.

В конференции принимают участие советник Президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой, заместитель председателя комитета Государственной Думы по культуре Александр Шолохов, профессор русского языка и литературы Кембриджского университета, автор книги «Образ Христа в творчестве Ф. М. Достоевского» Ирина Кириллова (Лондон), заведующая отделом теории литературы Института мировой литературы им. А. М. Горького РАН Татьяна Касаткина, доктор философии Тюнде Сабо (Венгрия); профессор библеистики Луиджи Сантопаоло (Италия); директор Санкт-Петербургского Литературно-мемориального музея Ф. М. Достоевского Наталья Ашимбаева.

В программе конференции обозначены такие направления, как Достоевский и православие; известные и неизвестные страницы жизни и творчества Достоевского; влияние Достоевского на развитие культуры Сибири XIX—XXI вв.еков, творчество Достоевского и молодёжь третьего тысячелетия; Достоевский и региональная культура.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Гробы памяти. Сибиряки хотели привлечь внимание властей, но привлекли полицейских
Россия отказывается продавать свою дипсобственность в США
СМИ: почти все звонки о «минировании» в РФ поступили с Украины
Госдеп одобрил размещение миротворцев на границе РФ и Украины
Набиуллина: банк «Открытие» возглавит Михаил Задорнов из ВТБ24
В СК назвали сумму ущерба от действий замглавы ФСИН Коршунова
Сборная России установила антирекорд в рейтинге ФИФА
Глава Минфина США запрашивал самолет ВВС для медового месяца
Спорт
Промесозависимость и гармошка. 5 выводов по игре «Спартака» Не все, конечно, плохо, но и хорошего мало
Авто
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России Пять из пяти важнейших для россиян премьер немецкой выставки — кроссоверы и внедорожники. Совпадение?
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли На ТВ вернулось шоу по производству талантов — «Фабрика звезд». Вспоминаем самых ярких финалистов предыдущих «Фабрик», которым не удалось построить столь же яркую карьеру в шоу-бизнесе
Недвижимость
Пригороды Петербурга затоварены жильем низкого качества
Россиян защитят от завышенных тарифов на ЖКУ
Цены на новостройки упали до рекордного уровня
Тест: Сколько стоит недвижимость?
Леди
Как одеться в масс-маркете и выглядеть на миллион Можно ли отправиться в недорогой магазин и выйти из него с покупками, которые ничуть не уступают дорогим дизайнерским вещам?
Дети
В одной семье девочки уже 70 лет идут в школу все в том же платье Семейная традиция нерушима – и юные представительницы семьи отправляются в подготовительный класс в желтом платье с лиловой отделкой.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь