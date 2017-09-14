День города в Керчи — 2017: полная программа мероприятий
«Комсомолка» составила список того, что ждет жителей и гостей Керчи на празднике День города — 2017.
«Комсомолка» составила список того, что ждет жителей и гостей Керчи на празднике День города — 2017.
В Керчи начинаются праздничные мероприятия, посвященные Дню города — 2017. Праздновать 2617-летие древнейшего города России будут целых четыре дня — с 14 по 17 сентября.
14 сентября.
Где: Пл. Ленина, сквер «Аленка».
15.00−15.30 — открытие обновленного сквера «Аленка» и фотовыставки «В гостях у Аленки».
15 сентября.
Где: Поселок Героевское, аллея героев.
11.00−11.30 — Патриотическая акция «Никто не забыт, ничто не забыто…».
Где: Площадка возле дворца культуры «Корабел» (ул. Орджоникидзе, 88).
17.00−18.00 — Концерт группы «Час Пик» из Москвы.
16 сентября.
Где: Гора Митридат.
10.00−11.00 — Церемония присвоения награды «Почетный гражданин». Торжественная присяга юнармейцев, показательные выступления.
Где: Пл. Ленина.
11.00−12.00 — Открытие детского
Где: Площадка возле дворца культуры «Корабел» (ул. Орджоникидзе, 88).
12.00−14.00 — Конкурс рисунков на асфальте «Город, в котором я живу».
12.00−12.15 — Поздравление от руководства Керчи и делегации Республики Чувашия.
12.15−12.45 — Концерт
12.45−16.30 — Концерт творческих коллективов Керчи.
16.30−17.00 — Театральная постановка «Красная шапочка».
17.00−17.30 — Концерт коллектива «Любава».
17.30−18.00 — Выступление театра А. Рыбникова «Лучшие хиты из мюзикла «Юнона и Авось», Москва.
18.00−19.00 — Концерт группы Стаса Намина «Цветы», Москва.
Где: Площадка возле Детской школы искусств (ул. Войкова, 30).
12.00−16.00 — Художественная выставка.
12.00−12.30 — Театральная постановка «Красная шапочка», Москва.
12.30−13.30 — Концертная программа хоров Керчи.
13.30−14.00 — Программа театра А. Рыбникова «Лучшие хиты из мюзикла «Юнона и Авось», Москва.
14.15−14.45 — Концерт
14.45−18.00 — Праздничный концерт творческих коллективов Керчи.
18.00−19.00 — Концертная программа группы «Casual», Москва.
Где: Рядом с ротондой на набережной.
11.30−19.00 — Выставка мастеров
16.00−16.15 — Выставки
16.15−17.00 — Концерт духового оркестра «Мой город вечно молодой».
17.00−19.00 — Силовой экстрим «Богатырские игры».
Где: Набережная (водная станция).
11.00−22.00 — Фестиваль национальных кухонь «Хорошо сидим!».
13.00−15.00 — Парусная регата «NovoCup 2017 — Кубок Черного моря».
14.00−18.00 — Выставка голубей.
16.00−19.30 — Фестиваль эстрадной песни «Песни над проливом».
16.00−18.00 —
17.00−17.30 — Вальс яхт.
19.45−20.45 — Концерт Найка Борзова.
20.45−21.00 — Экспериментальный театр GEFESTshow. Световое шоу.
21.00−22.00 — Концерт группы Стаса Намина «Цветы», Москва.
22.00 — Праздничный фейерверк.
Где: Спортивная площадка на набережной.
12.00−13.00 — Открытие спортплощадки.
12.00−14.00 — Выступления на баскетбольной площадке.
12.00 — 12.15 — Секция Тхэквондо.
12.15 — 12.40 — Секция акробатики.
12.40 — 12.55 — Секция дзюдо.
12.55 — 13.10 — Секция фехтования.
13.10 — 13.20 — Секция
13.20 — 14.00 — Выступление клубов айкидо.
12.30−14.30 — Открытие спортивных мероприятий по боксу на боксерском ринге возле колеса обозрения.
14.00−15.30 — Матчевая встреча по волейболу Керчь — Симферополь на игровой спортивной площадке.
14.00−15.00 — Уличная гимнастика на спортивной площадке (воркаут) (возле игровой спортивной площадки).
15.30−18.00 — Соревнования по уличному баскетболу (стритболу) на игровой спортивной площадке.
17 сентября.
Где: Стадион 50-летия Октября.
16.00−18.00 — Футбольный матч ФК «Евпатория» — ФК «Океан» (Керчь).
КСТАТИ.
16 сентября жители и гости города бесплатно смогут посетить некоторые городские достопримечательности:
— картинную галерею (ул. 51-й Армии).
— склеп Деметры (подножие горы Митридат).
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— музей каменных древностей (улица Розы Люксембург, 24/14).
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