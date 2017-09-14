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14:40 (мск), источник: Комсомольская правда

День города в Керчи — 2017: полная программа мероприятий

«Комсомолка» составила список того, что ждет жителей и гостей Керчи на празднике День города — 2017.

В Керчи начинаются праздничные мероприятия, посвященные Дню города — 2017. Праздновать 2617-летие древнейшего города России будут целых четыре дня — с 14 по 17 сентября.

14 сентября.

Где: Пл. Ленина, сквер «Аленка».

15.00−15.30 — открытие обновленного сквера «Аленка» и фотовыставки «В гостях у Аленки».

15 сентября.

Где: Поселок Героевское, аллея героев.

11.00−11.30 — Патриотическая акция «Никто не забыт, ничто не забыто…».

Где: Площадка возле дворца культуры «Корабел» (ул. Орджоникидзе, 88).

17.00−18.00 — Концерт группы «Час Пик» из Москвы.

16 сентября.

Где: Гора Митридат.

10.00−11.00 — Церемония присвоения награды «Почетный гражданин». Торжественная присяга юнармейцев, показательные выступления.

Где: Пл. Ленина.

11.00−12.00 — Открытие детского познавательно-игрового городка «Азбука профессий».

Где: Площадка возле дворца культуры «Корабел» (ул. Орджоникидзе, 88).

12.00−14.00 — Конкурс рисунков на асфальте «Город, в котором я живу».

12.00−12.15 — Поздравление от руководства Керчи и делегации Республики Чувашия.

12.15−12.45 — Концерт этно-фолк группы «Ярды» из Чебоксар.

12.45−16.30 — Концерт творческих коллективов Керчи.

16.30−17.00 — Театральная постановка «Красная шапочка».

17.00−17.30 — Концерт коллектива «Любава».

17.30−18.00 — Выступление театра А. Рыбникова «Лучшие хиты из мюзикла «Юнона и Авось», Москва.

18.00−19.00 — Концерт группы Стаса Намина «Цветы», Москва.

Где: Площадка возле Детской школы искусств (ул. Войкова, 30).

12.00−16.00 — Художественная выставка.

12.00−12.30 — Театральная постановка «Красная шапочка», Москва.

12.30−13.30 — Концертная программа хоров Керчи.

13.30−14.00 — Программа театра А. Рыбникова «Лучшие хиты из мюзикла «Юнона и Авось», Москва.

14.15−14.45 — Концерт этно-фолк группы «Ярды» из Чебоксар.

14.45−18.00 — Праздничный концерт творческих коллективов Керчи.

18.00−19.00 — Концертная программа группы «Casual», Москва.

Где: Рядом с ротондой на набережной.

11.30−19.00 — Выставка мастеров декоративно-прикладного искусства.

16.00−16.15 — Выставки фото-клуба «Пантикапей».

16.15−17.00 — Концерт духового оркестра «Мой город вечно молодой».

17.00−19.00 — Силовой экстрим «Богатырские игры».

Где: Набережная (водная станция).

11.00−22.00 — Фестиваль национальных кухонь «Хорошо сидим!».

13.00−15.00 — Парусная регата «NovoCup 2017 — Кубок Черного моря».

14.00−18.00 — Выставка голубей.

16.00−19.30 — Фестиваль эстрадной песни «Песни над проливом».

16.00−18.00 — Выставка-конкурс на лучшую цветочную композицию «Керчь — город цветов, город счастья и надежды».

17.00−17.30 — Вальс яхт.

19.45−20.45 — Концерт Найка Борзова.

20.45−21.00 — Экспериментальный театр GEFESTshow. Световое шоу.

21.00−22.00 — Концерт группы Стаса Намина «Цветы», Москва.

22.00 — Праздничный фейерверк.

Где: Спортивная площадка на набережной.

12.00−13.00 — Открытие спортплощадки.

12.00−14.00 — Выступления на баскетбольной площадке.

12.00 — 12.15 — Секция Тхэквондо.

12.15 — 12.40 — Секция акробатики.

12.40 — 12.55 — Секция дзюдо.

12.55 — 13.10 — Секция фехтования.

13.10 — 13.20 — Секция Киокусинкай-каратэ.

13.20 — 14.00 — Выступление клубов айкидо.

12.30−14.30 — Открытие спортивных мероприятий по боксу на боксерском ринге возле колеса обозрения.

14.00−15.30 — Матчевая встреча по волейболу Керчь — Симферополь на игровой спортивной площадке.

14.00−15.00 — Уличная гимнастика на спортивной площадке (воркаут) (возле игровой спортивной площадки).

15.30−18.00 — Соревнования по уличному баскетболу (стритболу) на игровой спортивной площадке.

17 сентября.

Где: Стадион 50-летия Октября.

16.00−18.00 — Футбольный матч ФК «Евпатория» — ФК «Океан» (Керчь).

КСТАТИ.

16 сентября жители и гости города бесплатно смогут посетить некоторые городские достопримечательности:

— картинную галерею (ул. 51-й Армии).

— склеп Деметры (подножие горы Митридат).

— историко-археологический музей (ул. Свердлова, 22).

— музей каменных древностей (улица Розы Люксембург, 24/14).

— Мелек-Чесменский курган (ул. Гайдара, рядом с автовокзалом).

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