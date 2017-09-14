В Краснодаре на проблемные участки дорог поставят инспекторов ДПС

Источник: Югополис

В администрации Краснодара озаботились вопросами, связанными с дорожной ситуацией в городе.

— Сложившаяся на сегодняшний день ситуация на улично-дорожной сети города, работа общественного транспорта, особенно трамваев, связанная с закрытием для проведения ремонтных работ на Садовом путепроводе, требует принятия дополнительных мер в организации движения как личного, так и общественного транспорта. К этой работе необходимо привлечь дополнительные наряды сотрудников ДПС, совместно проработать возможные варианты изменения схем движения, регулирования транспортных потоков Евгений Зименко вице-мэр

По словам чиновников, уже предпринят ряд мер по оптимизации движения — в частности, на пересечении ул. им. Хакурате и Коммунаров изменено время работы светофора — чтобы трамваи, двигающиеся со стороны ул. Офицерской, могли ехать быстрее. На перекрестке улиц им. 2-я Пятилетка и Ставропольской при повороте направо (на ул. Ставропольскую) увеличена продолжительность зеленого сигнала, аналогичная мера действует на пересечении ул. Ставропольской и им. Шевченко. На ряде трамвайных маршрутов работают дополнительные трамвайные вагоны.

На совещании было решено, что уже с 15 сентября на ряде участков улично-дорожной сети начнут дежурить патрули ДПС — это касается пересечения ул. Коммунаров и Северной, им. 40-летия Победы и Московской, кольца в районе Ростовского шоссе и Офицерской. Их задача — пресекать факты выезда автомобилистов на запрещающий сигнал светофоров. Также при необходимости сотрудники ДПС будут самостоятельно организовывать движение транспорта на данных перекрестках.

Прорабатывается возможность изменения организации дорожного движения для ликвидации заторовых ситуаций в районе ул. Коммунаров и Офицерской, а также в районе улиц Передовой, им. Филатова и Северной, сообщает пресс-служба мэрии.

Как сообщал «Югополис», по общему мнению краснодарцев, в последние дни в краевом центре общественный транспорт работает на пределе своих возможностей.

12 сентября краснодарские общественники выложили в интернет фотографию конечной остановки трамваев № 2 и 20 «ул. Декабристов», сделанную в 8.45 утра, предложив собственное решение дорожной проблемы.

По их мнению, трамваю нужно предоставлять максимальный приоритет на перекрёстках и светофорах, а также жёстко карать водителей автомобилей, которые выезжают на пути в центре города под запрещающий знак и тормозят вагоны.

Если бы у общественного транспорта была выделенная полоса по ул. 40 лет Победы в центр города, то часть пассажиров с ул. Декабристов смогла бы воспользоваться вместительными троллейбусами № 21 и 31, а также автобусами КТТУ и частных перевозчиков. Но шинный транспорт намертво стоит в пробках, вынуждая жителей идти на трамвай, который и без того работает за пределами возможностей, считают общественники.