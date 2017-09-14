В Краснодаре на проблемные участки дорог поставят инспекторов ДПС
С 15 сентября на ряде участков
С 15 сентября на ряде участков
В администрации Краснодара озаботились вопросами, связанными с дорожной ситуацией в городе.
— Сложившаяся на сегодняшний день ситуация на улично-дорожной сети города, работа общественного транспорта, особенно трамваев, связанная с закрытием для проведения ремонтных работ на Садовом путепроводе, требует принятия дополнительных мер в организации движения как личного, так и общественного транспорта. К этой работе необходимо привлечь дополнительные наряды сотрудников ДПС, совместно проработать возможные варианты изменения схем движения, регулирования транспортных потоков
По словам чиновников, уже предпринят ряд мер по оптимизации движения — в частности, на пересечении ул. им. Хакурате и Коммунаров изменено время работы светофора — чтобы трамваи, двигающиеся со стороны ул. Офицерской, могли ехать быстрее. На перекрестке улиц им. 2-я Пятилетка и Ставропольской при повороте направо (на ул. Ставропольскую) увеличена продолжительность зеленого сигнала, аналогичная мера действует на пересечении ул. Ставропольской и им. Шевченко. На ряде трамвайных маршрутов работают дополнительные трамвайные вагоны.
На совещании было решено, что уже с 15 сентября на ряде участков
Прорабатывается возможность изменения организации дорожного движения для ликвидации заторовых ситуаций в районе ул. Коммунаров и Офицерской, а также в районе улиц Передовой, им. Филатова и Северной, сообщает
Как сообщал «Югополис», по общему мнению краснодарцев, в последние дни в краевом центре общественный транспорт работает на пределе своих возможностей.
12 сентября краснодарские общественники выложили в интернет фотографию конечной остановки трамваев № 2 и 20 «ул. Декабристов», сделанную в 8.45 утра, предложив собственное решение дорожной проблемы.
По их мнению, трамваю нужно предоставлять максимальный приоритет на перекрёстках и светофорах, а также жёстко карать водителей автомобилей, которые выезжают на пути в центре города под запрещающий знак и тормозят вагоны.
Если бы у общественного транспорта была выделенная полоса по ул. 40 лет Победы в центр города, то часть пассажиров с ул. Декабристов смогла бы воспользоваться вместительными троллейбусами № 21 и 31, а также автобусами КТТУ и частных перевозчиков. Но шинный транспорт намертво стоит в пробках, вынуждая жителей идти на трамвай, который и без того работает за пределами возможностей, считают общественники.
В администрации города частично согласились с мнением о причинах транспортного коллапса и обратились к автовладельцам с призывом принять во внимание трудности, связанные с проведением ремонтных работ на улице Новороссийской и Садовом путепроводе, и соблюдать правила дорожного движения на перекрестках города.