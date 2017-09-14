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14:43 (мск), источник: АиФ Волгоград

Управкомпания вернет волгоградцам переплаченные 400 000 рублей

Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Источник: Reuters

Прокуратура заставила управляющую компанию вернуть жителям многоквартирного дома переплаченные 400 000 рублей за содержание и ремонт общего имущества в Волгограде.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, дом расположен на бульваре 30-летия Победы в Дзержинском районе. По договору, заключенному в 2015 году и действующему в течение пяти лет, размер платы составляет 19 рублей в месяц за один квадратный метр общей площади помещения. Однако УК в одностороннем порядке с августа 2016 года увеличила ее до 24 рублей.

«Переплаченные деньги начали возвращать жильцам уже в этом месяце. «Выявленные нарушения устранены, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», — добавили в прокуратуре.

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