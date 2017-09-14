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15:28 (мск), источник: Новый Калининград

Прокуратура: Закхаймские и Бранденбургские ворота сдали в аренду без согласования

Прокуратура внесла представление.

Источник: Новый Калининград

ФГБУ «Калининградский Центр стандартизации и метрологии» сдал в аренду находящиеся в его оперативном управлении Бранденбургские и Закхаймские ворота без согласования с собственником, которым является Росимущество. Об этом сообщил корреспонденту «Нового Калининграда» прокурор отдела по надзору соблюдения федерального законодательства Александр Кабисов.

По его словам, Закхаймские ворота были сданы в аренду Союзу фотохудожников, Бранденбургские — АНО «Центр краеведения и истории ремесел» (музей марципанов). В обоих случаях Калининградский ЦСМ не получил согласование со стороны Росимущества. Прокуратура вынесла учреждению представления о нарушении законодательства.

«В случае с Закхаймскими воротами была задолженность по арендной плате, но она была погашена. По договору аренды с Бранденбургскими воротами согласование Росимущества было получено, но уже после того, как договор аренды был зарегистрирован в Росреестре», — сообщил прокурор.

В прокуратуре уточнили, что ранее ошиблись, сообщая о том, что Закхаймские ворота были сданы в аренду АНО «Центр краеведения и истории ремесел». «Действительно, договор аренды был заключен с Союзом фотохудожников. Мы приносим извинения», — отметили в прокуратуре. В надзорном ведомстве также сообщили, что пока у них нет информации о том, что Закхаймские ворота передаются в областную собственность.

Напомним, на встрече с представителями Союза фотохудожников Калининградской области 26 августа врио губернатора сообщил, что принципиальная договоренность о передаче объекта в областную собственность была достигнута. На прошлой неделе пресс-служба регионального правительства сообщила, что общественная организация «Союз фотохудожников Калининградской области» сможет вернуться в помещения Закхаймских ворот уже в этом месяце.

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