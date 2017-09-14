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14:54 (мск), источник: БЕЛТА

Ученые НАН выяснили, под какую музыку лучше всего растут огурцы

На базе Института овощеводства НАН Беларуси решили провести эксперимент и выяснить, какая музыка больше всего понравится белорусским огурцам. Для содействия в эксперименте пригласили белорусских музыкантов.

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые Национальной академии наук Беларуси выяснили, под какую музыку лучше всего растут огурцы, сообщила БЕЛТА PR-менеджер Ольга Седюкевич.

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На базе Института овощеводства НАН Беларуси решили провести эксперимент и выяснить, какая музыка больше всего понравится белорусским огурцам. Для содействия в эксперименте пригласили белорусских музыкантов. Пять известных личностей согласились помочь и выбрали музыку, которую, по их мнению, должны полюбить огурцы.

Заручившись поддержкой директора института Андрея Чайковского, организаторы при помощи научных сотрудников отобрали самые перспективные огурцы — размером от 5,9 до 6,2 см. Рост огурцов к осени существенно замедляется, поэтому музыкальное сопровождение должно было помочь им раскрыть весь свой потенциал.

Певица Берта заверила, что огурцы должны слушать джаз. Бармен и музыкант Игорь Чистобаев сказал, что лучшая музыка для огурцов — регги, причем в живом исполнении, приехал и исполнил собственную композицию «Родина» на укулеле.

По мнению Анны Шалютиной, огурцам должно понравиться латиноамериканское направление, а Олег Лимон из No comment band посчитал, что самый лучший огурец вырастет под стиль alternative.

Ведущий, шоумен и музыкант Виталий Воднев решил побаловать выбранный им огурец композициями Depeсhe Mode, а вживую напел «Купалинку» и «Алюминиевые огурцы» Цоя.

Вооружившись плей-листами выбранных композиций, звуковой аппаратурой и терпением, организаторы ежедневно в течение всего времени эксперимента ставили каждому огурцу свою музыку.

Второе место занял огурец, который прослушал белорусскую «Купалинку», хотя и рос под Depeche Mode. А победителем стал огурец, выросший под регги белорусских групп Botanic Project и Sunity, которую выбрал и исполнил Игорь Чистобаев.

В следующем году эксперимент решили провести более масштабно и ставить группам огурцов различную белорусскую музыку. Очевидно одно — живое исполнение все же влияет на рост намного больше.

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