Друзей в соцсетях назвали опасными для здоровья
Исследователи из колорадского университета Региса раскрыли негативное влияние Facebook на здоровье пользователей социальной сети, передает Лента.
Исследователи из колорадского университета Региса раскрыли негативное влияние Facebook на здоровье пользователей социальной сети, передает Лента.
По словам ученых, количество «друзей» в соцсети прямо пропорционально росту проблем со здоровьем, в частности увеличения случаев острых респираторных инфекций верхних дыхательных путей. В зоне риска оказываются юзеры, испытывающие тревогу во время пользования социальной сети. Зачастую чувство беспокойства вызывают непрочитанные сообщения, их игнорирование и отказ в запросе на «дружбу».
Отмечается, что в то же время количество потраченного на Facebook времени никак не связано с плохим здоровьем.