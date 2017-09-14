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15:06 (мск), источник: Publika.md

Друзей в соцсетях назвали опасными для здоровья

Исследователи из колорадского университета Региса раскрыли негативное влияние Facebook на здоровье пользователей социальной сети, передает Лента.

По словам ученых, количество «друзей» в соцсети прямо пропорционально росту проблем со здоровьем, в частности увеличения случаев острых респираторных инфекций верхних дыхательных путей. В зоне риска оказываются юзеры, испытывающие тревогу во время пользования социальной сети. Зачастую чувство беспокойства вызывают непрочитанные сообщения, их игнорирование и отказ в запросе на «дружбу».

Отмечается, что в то же время количество потраченного на Facebook времени никак не связано с плохим здоровьем.

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