Друзей в соцсетях назвали опасными для здоровья

По словам ученых, количество «друзей» в соцсети прямо пропорционально росту проблем со здоровьем, в частности увеличения случаев острых респираторных инфекций верхних дыхательных путей. В зоне риска оказываются юзеры, испытывающие тревогу во время пользования социальной сети. Зачастую чувство беспокойства вызывают непрочитанные сообщения, их игнорирование и отказ в запросе на «дружбу».