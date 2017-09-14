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15:30 (мск), источник: N + 1

Робот-дирижер отыграл концерт c филармоническим оркестром

Двурукого робота YuMi научили дирижировать оркестром.

Источник: Reuters

Для этого дирижер филармонического оркестра Лукки в Италии управлял руками робота, а тот записывал движения и впоследствии повторял их самостоятельно. 12 сентября 2017 года робот выступил в качестве дирижера в Театре Верди в Пизе в рамках Первого международного фестиваля робототехники. Об этом сообщает сайт производителя робота ABB.

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Обычно инженеры пытаются автоматизировать с помощью роботов достаточно простые процессы на производстве или в быту. Но человек в своей жизни выполняет и творческие задачи, с которыми компьютерным системам гораздо сложнее справляться. Швейцарский производитель роботов ABB решил попробовать заменить роботом дирижера оркестра.

Поскольку по-настоящему научить робота полностью самостоятельно руководить оркестром и импровизировать в ходе выступления крайне сложно, инженеры выбрали другой подход. Они попросили дирижера филармонического оркестра Лукки Андреа Коломбини показать роботу нужные движения. Дирижер двигал манипуляторы робота так, будто это были его руки, а робот запоминал эти движения. Затем эти записи немного корректировались в специальной программе, чтобы они с высокой точностью соответствовали музыке.


Робот Юми выступил на гала-концерте Международного фестиваля роботехники в Пизе
Музыканты оркестра отмечают, что им понадобилось некоторое время, чтобы привыкнуть к такому дирижеру, и правильно распознавать его движения.

После этого оркестр провел публичное выступление с участием робота. Оно происходило на Первом международном фестивале робототехники в Театре Верди в Пизе. Оркестр исполнил программу под названием «Дыхание надежды: от Страдивари к роботу», в одной из композиций в качестве тенора выступал Андреа Бочелли.

Разработчики робота отмечают, что несмотря на успешное выступление, все же такой робот не может заменить настоящего дирижера на постоянной основе, поскольку он лишь воспроизводит записанную последовательность движений. Если оркестр собьется с темпа, такой дирижер не сможет сымпровизировать и синхронизировать выступление.

Недавно французские инженеры создали нейросеть, которая умеет стилизовать музыку под произведения Баха. Создатели проверили реалистичность такой музыки, опросив более полутора тысяч человек, в том числе музыкантов, и выяснили, что что в половине случаев слушатель не отличает ее от оригинальных хоралов.

Григорий Копиев

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