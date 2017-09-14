Зарплата женщин в России оказалась на 26% ниже зарплаты мужчин
Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU — Женщины зарабатывают в России на четверть меньше мужчин, заявила
Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU — Женщины зарабатывают в России на четверть меньше мужчин, заявила
«Заработная плата российских женщин на 26% ниже, чем у мужчин», — заявила Голодец в четверг на заседании координационного совета при правительстве РФ по реализации национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017−2022 годы.
Так, отметила
«Наименьшая разница между зарплатами женщин и мужчин отмечается в сфере образования», — сказала Голодец.
Она также напомнила, что в России женщины представлены во всех отраслях деятельности, но их доля в органах власти, имеющих прямое влияние на социальное благополучие и будущее страны, остается невысокой.
«Например, по доле женщин в парламенте Россия находится среди стран мира на сотом месте, в Госдуме у нас женщин 15%, а в Совете Федерации — 17%. И я напомню, что в правительстве у нас женщин 10%, трое из 31 человека. И по этому показателю РФ пропускает не только развитые страны Запада (…), но и развивающиеся страны», — отметила зампред правительства.