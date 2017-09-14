Зарплата женщин в России оказалась на 26% ниже зарплаты мужчин

Источник: РИА "Новости"

«Заработная плата российских женщин на 26% ниже, чем у мужчин», — заявила Голодец в четверг на заседании координационного совета при правительстве РФ по реализации национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017−2022 годы.

По ее словам, Россия по этому показателю — соотношению доходов женщин и мужчин — отстает от многих зарубежных стран.

Так, отметила вице-премьер, средняя зарплата по итогам 2015 года у мужчин в РФ составляла 38,6 тыс. рублей, а у женщин — лишь 28 тыс. рублей.

«Наименьшая разница между зарплатами женщин и мужчин отмечается в сфере образования», — сказала Голодец.

Она также напомнила, что в России женщины представлены во всех отраслях деятельности, но их доля в органах власти, имеющих прямое влияние на социальное благополучие и будущее страны, остается невысокой.