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14:54 (мск), источник: Интерфакс

Зарплата женщин в России оказалась на 26% ниже зарплаты мужчин

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU — Женщины зарабатывают в России на четверть меньше мужчин, заявила вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.

Источник: РИА "Новости"

«Заработная плата российских женщин на 26% ниже, чем у мужчин», — заявила Голодец в четверг на заседании координационного совета при правительстве РФ по реализации национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017−2022 годы.

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По ее словам, Россия по этому показателю — соотношению доходов женщин и мужчин — отстает от многих зарубежных стран.

Так, отметила вице-премьер, средняя зарплата по итогам 2015 года у мужчин в РФ составляла 38,6 тыс. рублей, а у женщин — лишь 28 тыс. рублей.

«Наименьшая разница между зарплатами женщин и мужчин отмечается в сфере образования», — сказала Голодец.

Она также напомнила, что в России женщины представлены во всех отраслях деятельности, но их доля в органах власти, имеющих прямое влияние на социальное благополучие и будущее страны, остается невысокой.

«Например, по доле женщин в парламенте Россия находится среди стран мира на сотом месте, в Госдуме у нас женщин 15%, а в Совете Федерации — 17%. И я напомню, что в правительстве у нас женщин 10%, трое из 31 человека. И по этому показателю РФ пропускает не только развитые страны Запада (…), но и развивающиеся страны», — отметила зампред правительства.

Средняя зарплата — фикция?
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