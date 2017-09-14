В Севастополе благоустроят кольцевые развязки

Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя. На Свято-Никольской площади построена новая развязка, организовано кольцевое движение, полностью переустроены контактные линии для троллейбусов. Качество дороги хорошее, теперь необходимо благоустроить прилегающую территорию. Здесь должна быть не заброшенная пустыня, а ухоженный цветник, — сообщил заместитель губернатора Владимир Базаров. На данный момент, по информации Управления благоустройства, ведутся работы по проектированию четырех самых крупных клумб на развязках Свято-Никольской площади, Античном проспекте, площади 50-летия СССР и Фиолентовском шоссе.