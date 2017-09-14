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15:08 (мск), источник: КрымPress

В Севастополе благоустроят кольцевые развязки

Весной следующего года севастопольцев и гостей города порадуют новые клумбы. Они украсят приведенные в порядок кольцевые развязки. Уже сейчас идут работы по благоустройству центральных композиций и территорий, прилегающим к автодорогам.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя. На Свято-Никольской площади построена новая развязка, организовано кольцевое движение, полностью переустроены контактные линии для троллейбусов. Качество дороги хорошее, теперь необходимо благоустроить прилегающую территорию. Здесь должна быть не заброшенная пустыня, а ухоженный цветник, — сообщил заместитель губернатора Владимир Базаров. На данный момент, по информации Управления благоустройства, ведутся работы по проектированию четырех самых крупных клумб на развязках Свято-Никольской площади, Античном проспекте, площади 50-летия СССР и Фиолентовском шоссе.

На эти цели в бюджете заложено более 2 млн. рублей. После подготовки проектов будут составлены итоговые сметы, проведены экспертизы. Строительно-монтажные работы планируется начать в следующем году, а открыть клумбы — в весенний период.

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