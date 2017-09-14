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15:07 (мск), источник: АиФ Калининград

Около 300 калининградцев накажут за нарушение тишины по ночам

Тем, кто страдает от слишком шумных соседей, рекомендуют вызывать полицию.

За нарушение тишины и покоя по ночам заплатят штрафы порядка 300 жителей Калининградской области. Именно столько протоколов было составлено министерством по муниципальному развитию и внутренней политике за 8 месяцев прошлого года.

При этом ежемесячно в министерство поступает, в среднем 300, материалов проверок по фактам подобных нарушений.

Один из последних случаев произошел в Гурьевском городском округе. Местный житель громко слушал музыку после 23:00. Меломана оштрафовали на 2 тысячи рублей. Всего же нарушителям, в общей сложности, пришлось раскошелиться на 240 тысяч рублей.

«В случае нарушения тишины в ночное время, прежде всего, следует обратиться в полицию, — объясняют в министерстве. — Сотрудники должны выехать на место, установить личность нарушителя и собрать материалы, в которых отразят все обстоятельства. Эти данные они передают в министерство, после чего должностные лица принимают процессуальное решение о возбуждении дела об административном правонарушении либо о вынесении мотивированного определения об отказе в возбуждении дела».

Далее судьба нарушителя будет решаться в мировом суде. Максимальный размер штрафа — 5 тысяч рублей.

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