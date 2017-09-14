Около 300 калининградцев накажут за нарушение тишины по ночам
Тем, кто страдает от слишком шумных соседей, рекомендуют вызывать полицию.
Тем, кто страдает от слишком шумных соседей, рекомендуют вызывать полицию.
За нарушение тишины и покоя по ночам заплатят штрафы порядка 300 жителей Калининградской области. Именно столько протоколов было составлено министерством по муниципальному развитию и внутренней политике за 8 месяцев прошлого года.
При этом ежемесячно в министерство поступает, в среднем 300, материалов проверок по фактам подобных нарушений.
Один из последних случаев произошел в Гурьевском городском округе. Местный житель громко слушал музыку после 23:00. Меломана оштрафовали на 2 тысячи рублей. Всего же нарушителям, в общей сложности, пришлось раскошелиться на 240 тысяч рублей.
«В случае нарушения тишины в ночное время, прежде всего, следует обратиться в полицию, — объясняют в министерстве. — Сотрудники должны выехать на место, установить личность нарушителя и собрать материалы, в которых отразят все обстоятельства. Эти данные они передают в министерство, после чего должностные лица принимают процессуальное решение о возбуждении дела об административном правонарушении либо о вынесении мотивированного определения об отказе в возбуждении дела».
Далее судьба нарушителя будет решаться в мировом суде. Максимальный размер штрафа — 5 тысяч рублей.