В Алматы будет перекрыта одна из центральных улиц

В Алматы в ночное время будет преекрыт пр. Абая, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.

«В связи с производством работ по капитальному ремонту моста через реку Есентай движение по пр. Абая с ул. Муканова в восточном направлении с 14 по 17 сентября в ночной период с 23.00 час. до 06.00 час. будет перекрыто. Временный проезд транспорта будет осуществлятся по улицам Сатпаева и Курмангазы», — говорится в сообщении.