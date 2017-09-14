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15:04 (мск), источник: Zakon.kz

В Алматы будет перекрыта одна из центральных улиц

Движение для транспорта будет закрыто в ночное время.

Источник: Zakon.kz

В Алматы в ночное время будет преекрыт пр. Абая, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.

«В связи с производством работ по капитальному ремонту моста через реку Есентай движение по пр. Абая с ул. Муканова в восточном направлении с 14 по 17 сентября в ночной период с 23.00 час. до 06.00 час. будет перекрыто. Временный проезд транспорта будет осуществлятся по улицам Сатпаева и Курмангазы», — говорится в сообщении.

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