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15:49 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Три организации создадут эталонный состав байкальской воды

Иркутский ЦСМ Росстандарт, Лимнологический институт СО РАН и Ассоциация производителей байкальской воды подписали трехстороннее соглашение.

Источник: Reuters

Три организации займутся созданием эталонного состава байкальской воды. В рамках Байкальского экологического водного форума состоялось подписание трехстороннего соглашения между Иркутским ЦСМ Росстандарта, Лимнологическим институтом СО РАН и Ассоциацией производителей байкальской воды. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ФБУ «Иркутский ЦСМ».

Предметом соглашения является объединение усилий и организация взаимодействия сторон по вопросам разработки критериев, позволяющих наиболее достоверно идентифицировать эталонный состав байкальской воды — воды, добываемой непосредственно из озера Байкал с глубины более 400 метров.

«В рамках подписанного соглашения определен круг лиц, органов и организаций подлежащих привлечению к участию в работе по разработке эталонного состава байкальской воды, также большое внимание уделено способу закрепления, придания официального статуса и признания на всероссийском уровне разработанного эталонного состава байкальской воды, а также придания установленным значениям показателей байкальской воды статуса нормативных», — отметили в пресс-службе.

В настоящее время остро стоит проблема фальсификации продукции байкальской воды. В любой торговой точке можно увидеть воду, на которой стоит маркировка «Вода Байкала» или «Байкальская вода» таких примеров множество. Но как показывает практика в большинстве случаев это фальсификат и вода произведена далеко за пределами Байкальского региона.

«Работа, которая будет вестись в рамках соглашения, не только поможет защитить честного производителя, но и поможет нам зафиксировать в виде государственного стандартного образца тот состав байкальской воды, который мы имеем на данный момент и сохранить его для будущих поколений», — сообщает директор Иркутского ЦСМ Росстандарта Евгений Курбатов.

Огромный научный и исследовательский потенциал, которым в настоящий момент обладает Лимнологический институт СО РАН поможет в осуществлении поставленной задачи.

«Мы обладаем огромной базой по исследованиям озера Байкал в различные сезоны и на разных его глубинах», — отметил директор Лимнологического института СО РАН Андрей Федотов.

В рамках работ по данному соглашению, будут описаны и зарегистрированы параметры которыми, будет определяться, что выпускаемая продукция под наименованием «Вода Байкала» именно то, что заявляет производитель.

Напомним, что международный Байкальский экологический форум пройдет в Приангарье 14—15 сентября в рамках Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий. Деловая программа мероприятия сформирована с учетом актуальных проблем, связанных с оздоровлением водных ресурсов и охраной природных территорий одного из древнейших озер планеты.

Меморандум о создании Ассоциации озерных регионов подпишут в рамках Байкальского экологического водного форума, который пройдет в сентябре этого года. Планируется, что на первом этапе в организацию могут войти 20 стран. Природоохранным и научно-просветительским центром предлагается сделать Иркутск.

Подбор технологии очистки сточных вод, которые можно применять на самом чистом озере планеты, станет главной целью Байкальского экологического водного форума, который пройдет в Иркутске 14—15 сентября. Об этом заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко на заседании рабочей группы по организации и проведению этого мероприятия.

Кроме того, губернатор Иркутской области Сергей Левченко провел заседание рабочей группы по организации и проведению Байкальского экологического водного форума, который пройдет в Иркутске 14 и 15 сентября. Открывая заседание, глава региона напомнил, что форум проводится в рамках Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий, а также в честь 80-летия Иркутской области. По словам Сергей Левченко, форум должен стать такой коммуникативной площадкой, где представители власти, бизнеса и общественности будут вести конструктивный диалог по многим актуальным экологическим проблемам сохранения водных ресурсов озера Байкал.

Также ИА IrkutskMedia сообщало, что актер Виталий Абдулов, чемпион мира по боксу Григорий Дрозд, актер Анатолий Руденко, заслуженный мастер спорта, тренер сборной России по баскетболу Евгений Пашутин и другие сыграют в баскетбол для поддержки детей с ДЦП в рамках Байкальского водного форума. Матч состоится на стадионе «Труд» 14 сентября.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко возглавит команду Приангарья в благотворительном баскетбольном мачте «Шаг вместе», который состоится в рамках Байкальского международного экологического водного форума 14 сентября. Планируется, что для участия в благотворительном баскетбольном матче в Иркутск приедут известные актеры Виталий Абдулов и Анатолий Руденко, олимпийские чемпионы Светлана Антипова, Евгений Гомельский, Ирина Сумникова, чемпионы Европы Никита Моргунов и Алексей Саврасенко и другие. Основная цель мероприятия — оказать помощь детям-инвалидам в приобретении специализированного оборудования, а также привлечь внимание общественности к социальным проблемам детей, нуждающихся в лечении и социальной адаптации.

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