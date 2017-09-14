Вечер авангардной музыки пройдет в День города в центре Ростова
Мероприятие состоится перед Донской государственной публичной библиотекой.
Мероприятие состоится перед Донской государственной публичной библиотекой.
Вечер авангардной музыки состоится в День города в центре донской столицы.
Мероприятие начнется 16 сентября в 20.00 на площадке перед Донской государственной публичной библиотекой.
Как сообщается на сайте ДГПБ, на вечере выступят звукорежиссер, основатель и куратор музыкального лейбла Simphonic Silence Inside Илья Пучеглазов, вокалистки Оксана Ференчук и Анастасия Петрищева, ростовский ансамбль современной музыки Inensemble.
Также посетителей мероприятия ждут световая инсталляция видеохудожника Олега Потия и танцевальный перфоманс пластической лаборатории под руководством Анны Щипакиной и Марии Клочковой.