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15:05 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Вечер авангардной музыки пройдет в День города в центре Ростова

Мероприятие состоится перед Донской государственной публичной библиотекой.

Вечер авангардной музыки состоится в День города в центре донской столицы.

Мероприятие начнется 16 сентября в 20.00 на площадке перед Донской государственной публичной библиотекой.

Как сообщается на сайте ДГПБ, на вечере выступят звукорежиссер, основатель и куратор музыкального лейбла Simphonic Silence Inside Илья Пучеглазов, вокалистки Оксана Ференчук и Анастасия Петрищева, ростовский ансамбль современной музыки Inensemble.

Также посетителей мероприятия ждут световая инсталляция видеохудожника Олега Потия и танцевальный перфоманс пластической лаборатории под руководством Анны Щипакиной и Марии Клочковой.

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