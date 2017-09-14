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15:03 (мск), источник: КрымPress

В Симферополе в субботу будут перекрывать центр города. Бежит «Кросс нации»

16 сентября в Симферополе пройдет Всероссийский день бега «Кросс нации». В этот день в 84 субъектах Российской Федерации на старт выйдут более полумиллиона фанатов спорта и здорового образа жизни разных возрастов и с разной физической подготовкой.

Принять участие в легкоатлетическом пробеге могут все жители республики, которые любят бег и не безразличны к своему здоровью.

Организатором мероприятия является Министерство спорта Республики Крым при содействии Крымской Республиканской федерации легкой атлетики и Олимпийского Совета Республики Крым. Регистрация участников запланирована с 9:30 до 11:30. Торжественное открытие мероприятия состоится на площади им. Ленина в 12:00.

Забеги на 1,5 км пройдут по центральным улицам Симферополя, а в парке культуры и отдыха им. Гагарина участники будут соревноваться на дистанциях 4 км и 8 км.

Старты первого и второго забегов на 1,5 км запланированы с площади им. Ленина по определенному маршруту до финиша на ул. Горького (напротив цирка им. Тезикова) в 12:20 и 12:35 соответственно.

Старты же на дистанции 4 км и 8 км, которые состоятся в парке им. Гагарина (от скульптурной композиции «Три грации»), запланированы на 9:00.

Награждение победителей состоится на площади им. Ленина в 13:45.

Внимание! В связи с проведением мероприятия, в Симферополе в субботу 16 сентября с 11:30 до 13:30 будет ограничено, а затем закрыто движение на центральных улицах города по маршруту пробега:

— пр. Кирова (напротив пл. им. В. И. Ленина) — пл. Советская — ул. А. Невского (ул. Розы Люксембург) — ул. Жуковского — ул. Горького (напротив цирка).

Водителям рекомендуется быть внимательными и выбирать пути объезда заранее, а также не парковать автомобили на указанных улицах.

Более подробная информация о «Кроссе нации» доступна по ссылке.

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