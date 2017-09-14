В Воронеже вырубят 3,2 тыс аварийных деревьев

Источник: пресс-служба мэрии Воронежа

Сотрудники городского управления экологии выполнили план инвентаризации зеленых насаждений на 2017 год. Деревья обследовали на 51 магистральной улице и 42 территориях общего пользования в Воронеже, сообщила пресс-служба мэрии в четверг, 14 сентября. Большинство находятся в удовлетворительном состоянии, однако 3,2 тыс. сухостойных и аварийных деревьев подлежат вырубке.

Инвентаризация стартовала в июне 2017 года. Специалисты занялись учетом деревьев, определением их географических координат и состояния и разработкой рекомендаций по уходу за насаждениями. Экологи насчитали 40,6 тыс. деревьев 76 видов. Самые распространенные виды деревьев в городе — пирамидальный тополь (почти 10 тыс. штук), мелколистная липа (около 5 тыс.), мелколистный вяз (более 4 тыс.). Кроме того, в Воронеже растут клены, березы, каштаны, рябины, ясени. Широкий ассортимент деревьев «положительно сказывается на общем состоянии зеленого фонда города», отметила пресс-служба горадминистрации.

Полученные при инвентаризации данные позволят запланировать работы по реконструкции зеленых насаждений, в частности, по замене «пылящих» тополей. Специалисты насчитали в городе более 2,5 тыс. «пылящих» тополей.