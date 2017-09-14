В Омской области ОРВИ заболели уже почти 5 тысяч человек

В Омске продолжается эпидемический сезон заболеваемости ОРВИ. Как отмечают сотрудники Управления Роспотребнадзора по Омской области, эпидсезон характерен для этого времени года.

Как сообщили порталу Om1.ru в ведомстве, на сегодняшний день в регионе зарегистрировано 4 765 случаев заболевания ОРВИ, причем отмечен рост заболеваемости на 4,6% по сравнению с предыдущей неделей. Тем не менее, заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в Омской области пока сохраняется на неэпидемическом уровне.