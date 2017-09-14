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14:59 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области ОРВИ заболели уже почти 5 тысяч человек

Грипп в регионе пока не зарегистрирован.

В Омске продолжается эпидемический сезон заболеваемости ОРВИ. Как отмечают сотрудники Управления Роспотребнадзора по Омской области, эпидсезон характерен для этого времени года.

Как сообщили порталу Om1.ru в ведомстве, на сегодняшний день в регионе зарегистрировано 4 765 случаев заболевания ОРВИ, причем отмечен рост заболеваемости на 4,6% по сравнению с предыдущей неделей. Тем не менее, заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в Омской области пока сохраняется на неэпидемическом уровне.

По данным лабораторного мониторинга циркуляции респираторных вирусов, омичи болеют из-за риновирусов: негриппозными респираторными вирусами. Вирусы гриппа на территории Омской области пока не циркулируют.

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