В Севастополе начнут массово сносить незаконные торговые объекты

Также он отметил, что демонтаж ларьков не приведет к массовой безработице в городе. «Специально сделали запрос в Центр занятости. У нас только в сфере торговли, по-моему, 479 вакансий. У нас порядка 780 свободных мест на рынках. У нас около 300 свободных мест на ярмарках. Говорить о том, что мы лишаем людей работы, некорректно. Понятно, что людям удобно принести свою будку, поставить ее на перекрестке, и работать — не платить ни за землю, ни за что. Но такие времена заканчиваются», — сказал он.