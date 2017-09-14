В Севастополе начнут массово сносить незаконные торговые объекты
СЕВАСТОПОЛЬ, 14 сен — РИА Новости (Крым). После 20 сентября в Севастополе начнется кампания по массовому сносу незаконно установленных нестационарных торговых объектов.
СЕВАСТОПОЛЬ, 14 сен — РИА Новости (Крым). После 20 сентября в Севастополе начнется кампания по массовому сносу незаконно установленных нестационарных торговых объектов.
Об этом журналистам в четверг сообщил начальник главного управления потребительского рынка и лицензирования правительства города Вадим Кирпичников.
«Снос объектов начнется после 20 сентября… Уже готовы решения по ликвидации 216 незаконных НТО. По нашим оценкам, всего демонтажу подлежат более 600 незаконно установленных нестационарных торговых объектов», — сказал он.
По словам чиновника, уведомления о сносе НТО собственники «точек» стали получать с этого понедельника. Если не удается вручить письмо в руки собственнику ларька, тогда уведомление наклеивают на саму конструкцию.
Кирпичников подчеркнул, что особенно много незаконных объектов на площади 50-летия СССР, площади Захарова, вдоль улицы Острякова.
Также он отметил, что демонтаж ларьков не приведет к массовой безработице в городе. «Специально сделали запрос в Центр занятости. У нас только в сфере торговли,
На ликвидацию НТО в бюджете города предусмотрено 10 млн рублей.