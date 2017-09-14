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15:01 (мск), источник: РИА Крым

В Севастополе начнут массово сносить незаконные торговые объекты

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 сен — РИА Новости (Крым). После 20 сентября в Севастополе начнется кампания по массовому сносу незаконно установленных нестационарных торговых объектов.

Источник: РИА "Новости"

Об этом журналистам в четверг сообщил начальник главного управления потребительского рынка и лицензирования правительства города Вадим Кирпичников.

«Снос объектов начнется после 20 сентября… Уже готовы решения по ликвидации 216 незаконных НТО. По нашим оценкам, всего демонтажу подлежат более 600 незаконно установленных нестационарных торговых объектов», — сказал он.

По словам чиновника, уведомления о сносе НТО собственники «точек» стали получать с этого понедельника. Если не удается вручить письмо в руки собственнику ларька, тогда уведомление наклеивают на саму конструкцию.

Кирпичников подчеркнул, что особенно много незаконных объектов на площади 50-летия СССР, площади Захарова, вдоль улицы Острякова.

Также он отметил, что демонтаж ларьков не приведет к массовой безработице в городе. «Специально сделали запрос в Центр занятости. У нас только в сфере торговли, по-моему, 479 вакансий. У нас порядка 780 свободных мест на рынках. У нас около 300 свободных мест на ярмарках. Говорить о том, что мы лишаем людей работы, некорректно. Понятно, что людям удобно принести свою будку, поставить ее на перекрестке, и работать — не платить ни за землю, ни за что. Но такие времена заканчиваются», — сказал он.

На ликвидацию НТО в бюджете города предусмотрено 10 млн рублей.

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